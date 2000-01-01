Так выглядит «пробка» на подступах к Эвересту! Видео
Более 200 альпинистов разом. @gyalzean
Так выглядит «пробка» на подступах к Эвересту! Видео
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