Синхронное сальто на лыжах. Как думаете, сколько ребята оттачивали прыжок?
Мы думаем, очень долго. Ведь подготовиться должны были три спортсмена.
@andriragettli
@andriragettli
Синхронное сальто на лыжах. Как думаете, сколько ребята оттачивали прыжок?
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