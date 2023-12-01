Ирина Шадрина: мои характер и фигура сформированы спортом на 100%

Ирина Шадрина – модель, журналистка и телеведущая. Она украшала собой спортивную программу «Удар головой», а сейчас «йожит» в средиземном море, успешно работает health-коучем и нутрициологом по всему миру, ведёт лекции и живёт на солнечном Кипре. Счастливая мама четверых детей, блогер, автор курсов по питанию и нескучному ЗОЖ рассказала о жизни и поддержании красивого и здорового тела, а также поделилась своей формулой счастья.

– Как прошёл переезд? Что оказалось самым сложным?

Ирина Шадрина модель, журналист, health-коуч «Тяжело было принять решение расстаться с человеком, с которым провела 13 прекрасных лет жизни и обзавелась тремя детьми, ради того, кто жил в другой стране. Это решение далось непросто. Переезд же был лишь технической деталью в череде глобальных перемен. На взвешивание всех за и против, на анализ ситуации, на то, чтобы разобраться в себе и понять, чего хочу, на принятие твёрдого решения и его реализацию ушло два года. Когда у тебя трое детей и куча обязательств, подобные выборы простыми не бывают. Тем более когда ты один несёшь всю финансовую ответственность за них».

Трудно было убедить детей поменять Москву на Лимасол, заразить их этой идеей, увлечь. Никто из них дома не бедствовал и никуда переезжать не планировал.Непросто поменять социум, уехать от друзей, отказаться от разнообразия и возможностей мегаполиса в пользу небольшого острова с населением меньше, чем в моей родной Казани.

Найти дом, сделать ремонт, подготовить всё к приезду, найти школы и оформить все необходимые документы было для меня максимальным выходом из зоны комфорта и вызовом, но всё это было решаемо технически. В целом я человек надёжный и ответственный, хороша в логистике, планировании и реализации задуманного, поэтому непосредственно с переездом проблем не возникало.

– Чем покорил Кипр?

– Я с 2007-го регулярно несколько раз в году проводила выходные и отпуска на Кипре, поэтому была знакома с местным образом жизни во всём его разнообразии. У меня здесь была квартира, а после – аккуратный домик у моря. Сюрпризов в этом плане для меня не было. Локация не нова. Тёплый климат всегда манил. Удивила зима на море – очень ветреный и дождливый период, сезон штормов. При отсутствии центрального отопления и горячего водоснабжения такая зима ощущается совершенно по-другому — повсеместно сыро и промозгло. Влажность воздуха высокая. Дома часто холоднее, чем на улице, даже бельё не сохнет. Зимой на Кипре мне холоднее, чем в России с её сухим морозом, тёплыми домами, толстыми стенами и батареями. И с годами стала утомлять испепеляющая жара в июле и августе — она совершенно лишает сил даже молодых и бодрых. Но в целом я, конечно, не жалуюсь. Мы живём на фантастическом острове прямо у моря. Зимой здесь выпадает снег в горах, и мы нет-нет катаемся в Тродосе на лыжах.

Я обожаю этот остров. И вижу все его плюсы и минусы и использую его преимущества. Здесь есть ощущение покоя и безопасности.

Дети спокойно играют на улице и ходят друг к дружке в гости. Русскоговорящее комьюнити обширнейшее, и нет ощущения изоляции.

Кипр – место намоленное, православное и умиротворённое. Здесь живут фантастически добрые и открытые люди. Моё сердце здесь на месте, и переезжать мы не планируем.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Куда любите выезжать в отпуск?

– Больше всего из поездок в новые места впечатлил частный остров Thanda в Африке. В разгар ковида мы сбежали туда с мужем и весёлой компанией друзей и провели, пожалуй, лучшие рождественские каникулы в своей жизни. Плавали с китами, загорали, выращивали кораллы на подводной ферме и наслаждались красотой дикой природы на затерянном в океане острове.

– Какие места готовы посещать снова и снова?

– Любим Альпы и Бали. Я фанат лыж, а муж – заядлый сёрфер, выстраиваем свой отдых вокруг своих увлечений. Нежно люблю Италию, Францию и Грецию с их музеями, фантастической едой, архитектурой и эстетикой в целом. Люблю новые направления отдыха, и мы регулярно изучаем неизведанные маршруты.

За последние пару лет были в Африке, на Маврикии, Шри-Ланке и даже в Азербайджане. На этот раз летим сёрфить на Коста-Рику. В каждом месте встречаю прекрасных открытых и добрых людей.

Понятнее всего мне, безусловно, наши, но и греки давно стали родными. Хорошие люди есть везде, в любой нации и на любом континенте.

– А в Россию часто приезжаете?

– У нас с мужем пятеро детей на двоих, и мы привязаны к их школьному расписанию. Летом активно работаем и в отпуска летаем в основном зимой, поздней осенью и ранней весной. Если и возвращаюсь в Россию, то зимой. Сначала была длительная изоляция на острове в период пандемии, а после – отсутствие авиасообщения России с Европой. Всё это делает поездки на родину максимально проблематичными.

В последний раз была в Москве в феврале 2022 года, из-за стресса попала на сохранение в клинический госпиталь. После мне не разрешали летать, чтобы не спровоцировать осложнений с беременностью. Вскоре и небо над Европой для россиян закрылось. Впечатления от последней поездки остались неоднозначные. Летать, особенно с малышом, домой сейчас максимально долго и проблематично. Одним днём не сгоняешь, как раньше. Для меня родина – это мои родные и друзья, и, слава богу, они прилетают к нам на Кипр сами и регулярно.

Конечно, я рада возвращаться в Москву. Это всегда так трепетно и эмоционально для меня. Чувство дома, своих, родной язык повсеместно. И так просто тут всё решается. Обожаю!

Костас (муж) любит приезжать со мной в Россию, ходить в баню, есть медовик и далее по списку. Он бывал в Казани, Сочи и, конечно же, в Москве. Дети мои – фанаты всего русского. Ностальгируют по дождям и снегу в бесконечном кипрском лете.

Раньше я жила рядом с Серебряным Бором. Теперь, наведываясь в Москву, я селюсь в центре города, хожу пешком по любимым улицам, обогащаюсь культурно и гастрономически, езжу с водителем и чувствую себя самым счастливым туристом.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Скучаете по родной стране?

– Я люблю Россию и снежную сухую зиму. Обожаю кататься на лыжах в Сочи, гулять по Питеру и возвращаться домой в Москву. Но больше всего мне нравятся поздняя весна и ранняя осень на родине. С мая по сентябрь Москва прекрасна! Люблю эту свежесть в воздухе, бегать в лесу и летние дожди с громом и молнией. И не менее прекрасна столица зимой в период новогодних каникул. Люблю мороз в солнечный день, хруст снега под ногами, гонять на беговых лыжах в Серебряном Бору и румянец на щеках.

Справедливости ради – в часе езды от нашего дома в горах Кипра зимой лежит снег, и там можно смело вкусить все прелести русской зимы: слепить снеговика, надышаться хвоей, согреться чаем и даже покатать детей на санках.

Сейчас мне всего хватает. Очень люблю Кипр, свою семью и наш быт. Ни на что свою жизнь здесь не променяю. Такой уж я человек: где я, там дом и уют, поэтому мне везде хорошо.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Расскажите о телевидении. Хотели бы вновь вернуться к такой работе?

– Скучаю по коллегам и друзьям с телека, а вот по утренним эфирам, записи стендапов на морозе и прочей нервной суете на телекомпаниях – не особо. Это был прекрасный яркий период моей жизни, но отдавать столько времени, сил, выходных и себя больше не готова.

Я натешила своё эго и самолюбие сполна и получила колоссальный бесценный жизненный и профессиональный опыт. Невероятная школа жизни и навыки, которые ни в одном другом месте так не прокачать. На телеке надо жить, а для меня сейчас гораздо важнее отношения и наше с мужем нахождение рядом. Всё больше ценю в своей самореализации и работе свободу, независимость, отсутствие руководства и рамок в целом.

– Как в вашу жизнь пришёл спорт?

– Моя мама абсолютно не спортивный человек. А вот папа – да. Военный в прошлом и до сих пор красивый крепкий мужчина. В него я и конституцией, и привычками. Занималась беговыми лыжами, плавала и играла в теннис, обожала играть в резинки во дворе и кататься на велосипеде.

Спорт давал мне ощущение свободы, силы и уверенности.

Профессионального спорта в моей жизни не было, а вот любительского – хоть отбавляй. Мои характер и фигура сформированы спортом на 100%. Повальное увлечение фитнесом в нашей стране как явление как раз выпало на моё юношество — не могла не поддаться этому крутому тренду.

– А что спорт принёс в вашу жизнь?

– Спортом пропитана вся моя жизнь, и без него себя уже не мыслю. Я в хорошем контакте со своим телом, люблю скорость, драйв, люблю новые вызовы и челленджи. Мне нравится пробовать новое, соревноваться, преодолевать себя и добиваться целей. Спорт делает меня стройной, здоровой, крепкой и счастливой. Он закалил мой характер и дух, подарил суперпрофессию и даже мужа.

Вообще не знаю, каково это – жить без движения. Без него я закисаю. Каждый день практикую йогу, пару раз в неделю выполняю силовые, и кардиоактивности в моей жизни хоть отбавляй — необходимые 8-10 тысяч шагов набираются без труда. Спортзал, ходьба, доски в море, велосипед – в нашей с мужем жизни спорт присутствует каждый божий день. По-другому мы не умеем.

5 правил здорового образа жизни:

ложиться спать в районе 10 часов и рано вставать и спать семь-девять часов ежедневно;

пить достаточно воды;

иметь три чётких полноценных приёма пищи, в каждом из которых есть белки, жиры и углеводы. Добавлять в них овощи, листья салата и зелень;

все возможные простые углеводы заменять сложными. Фрукты чаще заменять ягодами;

много двигаться. Заниматься спортом на свежем воздухе. Поддерживать гибкость, здоровье спины и подвижность суставов йогой и глубокой растяжкой.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Давайте поговорим о спорте на Кипре. Как с ним обстоят дела там?

– Кипр – рай для спортсменов. Рано утром сотни людей выходят на пробежку, отправляются на велосипеде в горы, плавают, вейксёрфят и уплывают на досках в море. Именно здесь я в своё время полюбила йогу, стала плавать на большие дистанции на открытой воде. Здесь проводятся забеги, заплывы и велогонки, во многих из которых я как увлечённый любитель триатлона принимала участие. Могу прочелленджить себя в соревнованиях на сапах и даже взять призовое место. С семьёй и друзьями мы гоняем на водных мотоциклах и вейксёрфим на закате на нашей лодке. Водными видами спорта пропитана вся наша активная средиземноморская жизнь.

– Прививаете ли спорт детям?

– Все наши дети занимаются спортом круглый год: художественная и спортивная гимнастика, футбол, горнолыжный спорт, фигурное катание, виндсёрфинг, бодибилдинг, латиноамериканские танцы, плавание, ролики. Чего мы только с ними не перепробовали на протяжении их взросления. Сейчас у нас подрастает малыш, посмотрим, что привлечёт его внимание. Он уже успел побывать на Формуле-1, пожить с серферами на Бали, катается с нами на велосипедах, квадроциклах и багги, обожает водный мотоцикл и нашу лодку для вейксёрфинга. Мне кажется, у него нет шансов обойти спорт стороной.

— Ваш муж — профессиональный спортсмен. Привил ли он вам любовь к своим дисциплинам?

– Костас – профи в виндсёрфинге и других парусных видах спорта. Он 12 лет тренировал олимпийскую сборную Кипра и до сих пор остаётся самым результативным тренером во всем Средиземноморье. Мои старшие дети дружат с виндсёрфом, я — нет. Мне хватает моих активностей сполна.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– А как начиналась ваша с мужем история?

– Мой муж – грек, родился и пригодился на Кипре. А у меня в Лимасоле – самом южном городе Кипра – был дом, мы частенько летали на море и проводили здесь с детьми школьные каникулы. С Костасом мы были знакомы давно, но лишь на третий год нашего общения я разглядела в нём мужчину, способного перевернуть всю мою жизнь. Я нравилась ему с самого начала, но он никак не проявлялся — я была несвободна. Однажды мы оказались в одной компании в тренировочном велозаезде, тогда и произошёл какой-то мощный клик для меня. Не могу объяснить, что конкретно произошло на химическом уровне и почему, но после я вернулась домой, позвонила подруге в Москву и сказала, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. В тот день я будто разглядела его наконец, почувствовала себя фантастически безопасно и спокойно рядом с ним. Мне хотелось следовать за его голосом повсюду.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Были ли разногласия, связанные с разницей менталитетов?

– А как вы думаете? Начнём с того, что я в принципе не знаю пар, у которых не возникало бы трудностей в отношениях. Я человек северный, рождённый в СССР, переживший перестройку, дефолт и прочие «прелести» того времени в Казани. Мои родители сначала провалились в финансовые глубины, будучи «бюджетными» сотрудниками, а после и вовсе расстались.

Я, как и многие дети того времени, росла в атмосфере жёсткой конкуренции и соперничества. Благодаря родителям у меня был доступ к первоклассному образованию, но неизменно на голодный желудок.

После ожидаемо я преуспела и в жизни, и в профессиональной деятельности и пожинала плоды сытой жизни в мегаполисе с кучей возможностей, связей, коллег и друзей.

Мой будущий муж – сын беженцев, бежавших с оккупированного турками севера Кипра, начавших в один прекрасный день жизнь с нуля без жилья, работы и перспектив. При этом он вырос в полной семье, окружённый многочисленными родственниками и друзьями на плодородном, изобильном и таком тёплом острове.

Человек, не знающий дефицитов, конфликтов и агрессии. Человек, с детства связавший свою жизнь с морем и очень в этом преуспевший. Фантастический спортсмен и талантливый тренер.

Мы настолько разные, насколько только можно было себе представить, и такие одинаковые по натуре, ценностям и взглядам на жизнь. Я человек холодный, а он тёплый, открытый, тактильный и очень добрый. Мы оба амбициозны, активны и очень деятельны. И именно это отличает его от среднестатистического жителя размеренного Средиземноморья и сближает с моей неугомонной натурой.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– На каком языке разговариваете с семьёй?

– С мужем разговариваем на английском. Я как будто всю жизнь готовилась выйти замуж за иностранца: училась в английской специализированной школе, закончила отделение романо-германской филологии Казанского государственного университета, стажировалась в Лондоне и много путешествовала, в том числе в рабочих поездках.

Потратила три года на изучение греческого, прекрасно его понимаю, но говорю по-прежнему на английском и русском. Что касается детей, с ними мы говорим, конечно же, на русском. Они давно читают книжки сами, русские в том числе. Учатся на английском и греческом. С друзьями и в школе общаются на трёх языках соответственно.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Вы рассказали о том, какую большую часть вашей жизни занимает спорт. А помимо него, есть какие-то хобби?

– Я очень люблю готовить. Пробовать новые вкусовые сочетания, печь, особенно зимой. Публикую свои рецепты под хештегом #Шадринанакухне и постоянно показываю всё в «сториз».

– Что обычно едите на завтрак?

– Омлет из трёх яиц с кабачком, брокколи, стручковой фасолью, кинзой, петрушкой, специями и нарезанный авокадо и огурчик рядом.

Комбинация из яиц, авокадо, зелени, огурцов и кабачков – вообще моя любимая. И ещё со всем этим традиционно дружит родненькая гречка с топлёным маслом.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

— Вкусная еда делает дом ещё более уютным. Чем ещё вы занимаетесь дома и вообще?

— Люблю сама собирать букеты и украшать ими дом. Мне нравится собирать огромные пазлы и разукрашивать с дочками красивые изящные узоры, мандалы. Обожаю свою деятельность как блогера: люблю писать, фотографировать, снимать видео — для меня это моя соло-журналистика.

Мне нравится вести лекции и прямые эфиры, писать статьи для журналов. Ко мне обращаются издательства и авторы за книжными рецензиями, и я это делаю с удовольствием. Обожаю музыку, окружаю себя ею и собираю плейлисты под все случаи жизни.

Обычно я много читаю, но моя библиотека осталась в Москве, а здесь разрастается новая. Обожаю качественную художественную литературу. Правда, с малышом, признаюсь, сейчас особо не читается.

Получаю огромное удовольствие от разработки плана новых поездок и путешествий. Люблю уединение и коммуникацию с новыми людьми в живых ретритах.

Люблю учиться, расти и развиваться. Чаще всего это происходит онлайн, так как мы на острове и от семьи далеко не убежишь.

Фото: Личный архив Ирины Шадриной

– Давайте теперь немного поговорим о мотивации. Как вы добиваетесь результата, что помогает не сдаться?

– Азарт, страсть, желание проверить себя – всё это толкает к преодолению больших дистанций, как в триатлоне. На финише всегда ждут: медалька, родные, друзья и вкусная горячая еда. В моей вселенной люди заканчивают начатое и доводят дела до конца. Сдаться — не мой метод.

Доделывать дела, достигать, добиваться желаемого – отличные навыки, которые очень помогают в жизни и которые можно прокачать.

«Я человек-достигатор и по-другому не мыслю».

– А что вы думаете о ленивом отдыхе? Можете просто лежать и долго ничего не делать?

– Ленивый отдых получается, только если отправляемся с мужем отдыхать вдвоём. И то день-два, не больше. Лениться с нашим количеством детей даже на отдыхе ещё ни разу не удавалось. В целом мы всегда в тонусе и расслабляемся, переключаемся мы в основном от смены деятельности. Проветривать мозги лучше всего удаётся на велопрогулке, у моря или в море и, конечно, в горах. Шавасана и дыхательные практики в йоге вообще перезапускают мой организм.

– Что помогает не терять мотивацию?

– Энергия появляется из движения. Мы сами запускаем этот механизм. Энергия есть тогда, когда нет дефицита сна, макронутриентов (белков, жиров, углеводов) и микронутриентов (витаминов и минералов).

Энергия есть там, где ты её не расплёскиваешь на ненужное, поверхностное и второстепенное. Цели создают мотивацию, а здоровое любопытство — желание двигаться вперёд.

– Что бы вы посоветовали спортсменам, которые которые только начинают заниматься спортом и хотят делать это экологично для себя?

– Делайте то, от чего вы получаете удовольствие в комфортном для вас темпе. На активный спорт лучше выделить утренние часы, на йогу, пилатес и растяжку – вечерние. Завтракайте перед силовой тренировкой, имейте три чётких и полноценных приёма пищи, высыпайтесь, и будет вам счастье. Регулярность рождает привычку, и никаких перегибов и срывов не будет.

У меня четверо детей, и я довольна своим внешним видом и уровнем энергии.

Если не справляетесь сами, подключите наставника – нутрициолога, и он наладит ваше питание. Я, помимо питания, работаю и с образом жизни в целом, и с физическими нагрузками в частности. На своих курсах и индивидуальном сопровождении помогаю всем желающим, среди которых можете оказаться и вы, там я делюсь своими наработками, лайфхаками и фишками. Много полезной информации вы также сможете найти у меня в блоге. Если смогла я после четырёх беременностей и четырёх лет грудного вскармливания, то сможете и вы. Я не особенная, просто у меня есть чёткий план и структура, которая работает.

– В чём секрет счастья?

Не идите на компромиссы ни в любви, ни в дружбе, ни в работе, ни с совестью. Окружайте себя людьми, близкими по духу и ценностям. Делайте то, от чего глаз горит, идите туда, где вас любят и ценят.

Меня делает счастливой ощущение нужности в любых отношениях. Когда меня, мою работу или вклад в общее дело ценят. Когда нахожу время для себя. Баланс социальной активности и уединения. Здоровье и благополучие близких. Успехи детей. Засыпать и просыпаться с тем, кого ты выбрал телом, сердцем и душой. Возможность быть собой.

– Поделитесь вашей точкой зрения о том, как реагировать на непрошеные советы со стороны?

– Зависит от того, насколько вам близки советчики. Можно им порекомендовать адресовать эти же советы себе самим, можно вежливо и добродушно дать понять, что вы как-нибудь сами разберётесь со своей жизнью, как и делали это прежде. А проще всего — просто не реагировать. Поблагодарить за бесценные советы и сделать по-своему, не обсуждая и не отчитываясь.

Мне кажется, мы всегда чувствуем, куда нам точно не надо, где и с кем нам некомфортно. Вообще, разобраться в себе и понять, кто ты и про что ты – бесценно. Ты понимаешь, что и с тобой всё хорошо, и с другими тоже. У всех у нас свои потребности, свои способы впадать в стресс и переживать его, свой способ добиваться своего, двигаться вперёд и решать конфликты. Я с годами стала гораздо спокойнее и толерантнее к окружающим. Меня очень сложно вывести из себя и лишить душевного равновесия. И, уж если быть максимально откровенной, мне неважно, что думают обо мне окружающие.

Мои люди знают меня, и у них нет ни малейших сомнений на мой счёт. А главное, я знаю себя, и ничьи советы и мнения не способны сбить меня с курса. Скорее, улыбнусь в ответ и сделаю по-своему. Дельные советы мне всегда даёт муж, и то дозированно и по делу.

– Вы занимаетесь и ведёте занятия по йоге. Расскажите подробнее?

– У меня на Кипре целая группа уже собралась из девчонок, с которыми мы четыре года практикуем йогу на досках в море. Это самый настоящий кайф и лучшая возможность перезагрузиться в шавасане, лёжа на волнах на специальных досках для йоги в море. Сап-йога – моя многолетняя любовь. Ещё я перестроила всю нашу веранду и создала йога-сад только для своих. В тени, в жасмине, окружённые яблонями, персиковыми и лимонными деревьями, мы занимаемся практиками рано утром и на закате. Это моя страсть, моё умиротворение и моё ментальное и физическое здоровье. Муж меня очень в этом деле поддерживает.

Отучилась на йога-тичера для себя, и это оказалось нужным другим. Неплохо зарабатываю на своей практике, и это тоже вдохновляет. Чувствую себя нужной и важной, проводником и учителем.

– Что посоветуете нашим читателям?

– Не бойтесь открывать новое, менять сферу деятельности или место жительства, создавать окружение, усиливающее и поддерживающее вас.