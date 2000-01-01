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Кажется, эта девушка со скакалкой — одни сплошные мышцы! Как только она не запутывается?
Кажется, эта девушка со скакалкой — одни сплошные мышцы! Как только она не запутывается?
Таким виртуозным прыжкам придётся учиться много лет.

@lauren.jumps
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Кажется, эта девушка со скакалкой — одни сплошные мышцы! Как только она не запутывается?
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