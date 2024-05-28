Топ-матчи среды: сражения за выход в РПЛ, финал Лиги конференций, «Ролан Гаррос», НХЛ, НБА

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Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Флорида» Бобровского восстановиться после обиднейшего поражения?

«Пантеры» героически вытащили третий матч серии с «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2, и в овертайме были близки к победе, но «синерубашечники» всё равно добились своего. Теперь «Флорида» уступает в серии со счётом 1-2, и поражение в четвёртой встрече может оказаться неотыгрываемым с таким соперником. Сможет ли Бобровский «засушить» «рейнджеров»?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «бродяги» в финале НБА или же Эдвардс спасёт «волков» от позора?

«Миннесота Тимбервулвз» после того, как выбила прошлогодних чемпионов НБА «Денвер Наггетс» из плей-офф, сразу же стала фаворитом финала Западной конференции с «Даллас Маверикс». Но, несмотря на это, «бродяги» во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом выиграли три матча кряду и имеют все шансы закрыть соперника со счётом 4-0. К тому же выйти в финал НБА на домашнем паркете намного приятнее, чем на выезде. Сумеют ли подопечные Криса Финча наконец вскрыть оборону «Далласа» или же нам уже известен соперник «Бостона» в решающей серии сезона?

⚽️ 17:00: «Урал» — «Акрон», РПЛ, переходные матчи, первая встреча

Интрига: «Урал» создаст комфортный задел перед ответной игрой?

«Урал» давненько не находился так близко к Первой лиге. Екатеринбуржцы с 2013 года неизменно играют в РПЛ. Но попасть в элиту планирует «Акрон». Тольяттинцам необходим хороший результат в первом гостевом матче. Однако класс игроков «Урала» выше. Вряд ли клуб планирует ездить по городам клубов Первой лиги в следующем сезоне. Так что дома «Урал» обязан побеждать. И создать задел перед ответной встречей.

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула РПЛ, переходные матчи, первая встреча

Интрига: «Арсенал» приблизится к возвращению в РПЛ?

«Пари НН» провёл ужасную весну, набрав всего шесть очков в 12 турах. Команда попала в переходные матчи, где их соперником стал тульский «Арсенал». Тула мечтает вернуться в РПЛ, а Нижний Новгород — не покидать её. Тем более что «Пари НН» может возглавить Станислав Черчесов, если клуб сохранит место. Но сейчас нижегородцы показывают ужасный футбол. Хороший шанс для «Арсенала»,

⚽️ 22:00: «Олимпиакос» — «Фиорентина», Лига конференций, финал

Интрига: кто станет победителем Лиги конференций?

«Олимпиакос» вышел в домашний финал еврокубка! Большая удача и классная работа от красно-белых. В решающем матче в Афинах «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной». Итальянцы выходили в финал турнира в прошлом году, но уступили «Вест Хэму». Теперь есть шанс взять трофей снова. «Олимпиакос» ни разу в своей истории не выигрывал крупный еврокубок. А «Фиорентина» забирала только Кубок обладателей кубков в 1961-м. В общем, для одной из двух команд вечер точно станет историческим и незабываемым.