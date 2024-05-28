Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: сражения за выход в РПЛ, финал Лиги конференций, «Ролан Гаррос», НХЛ, НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 мая
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 29 мая: «Урал» — «Акрон», «Пари НН» — «Арсенал», «Олимпиакос» — «Фиорентина», «Флорида» — «Рейнджерс», «Маверикс» — «Тимбервулвз»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Флорида» Бобровского восстановиться после обиднейшего поражения?

«Пантеры» героически вытащили третий матч серии с «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2, и в овертайме были близки к победе, но «синерубашечники» всё равно добились своего. Теперь «Флорида» уступает в серии со счётом 1-2, и поражение в четвёртой встрече может оказаться неотыгрываемым с таким соперником. Сможет ли Бобровский «засушить» «рейнджеров»?

Плей-офф НХЛ точно закончится красивой историей:
Сезон НХЛ точно завершится красивой историей. Какую хотите увидеть вы?
Рейтинг
Сезон НХЛ точно завершится красивой историей. Какую хотите увидеть вы?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/2 финала, четвёртый матч

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «бродяги» в финале НБА или же Эдвардс спасёт «волков» от позора?

«Миннесота Тимбервулвз» после того, как выбила прошлогодних чемпионов НБА «Денвер Наггетс» из плей-офф, сразу же стала фаворитом финала Западной конференции с «Даллас Маверикс». Но, несмотря на это, «бродяги» во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом выиграли три матча кряду и имеют все шансы закрыть соперника со счётом 4-0. К тому же выйти в финал НБА на домашнем паркете намного приятнее, чем на выезде. Сумеют ли подопечные Криса Финча наконец вскрыть оборону «Далласа» или же нам уже известен соперник «Бостона» в решающей серии сезона?

LIVE четвёртой игры серии:
«Миннесота» обещала бороться до последнего, но «Даллас» нацелен только на финал НБА. LIVE
Live
«Миннесота» обещала бороться до последнего, но «Даллас» нацелен только на финал НБА. LIVE

⚽️ 17:00: «Урал» — «Акрон», РПЛ, переходные матчи, первая встреча

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Урал» создаст комфортный задел перед ответной игрой?

«Урал» давненько не находился так близко к Первой лиге. Екатеринбуржцы с 2013 года неизменно играют в РПЛ. Но попасть в элиту планирует «Акрон». Тольяттинцам необходим хороший результат в первом гостевом матче. Однако класс игроков «Урала» выше. Вряд ли клуб планирует ездить по городам клубов Первой лиги в следующем сезоне. Так что дома «Урал» обязан побеждать. И создать задел перед ответной встречей.

Страдал ли «Урал» от судейских ошибок?
«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне
«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула РПЛ, переходные матчи, первая встреча

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» приблизится к возвращению в РПЛ?

«Пари НН» провёл ужасную весну, набрав всего шесть очков в 12 турах. Команда попала в переходные матчи, где их соперником стал тульский «Арсенал». Тула мечтает вернуться в РПЛ, а Нижний Новгород — не покидать её. Тем более что «Пари НН» может возглавить Станислав Черчесов, если клуб сохранит место. Но сейчас нижегородцы показывают ужасный футбол. Хороший шанс для «Арсенала»,

У «Пари НН» может появиться топ-тренер в случае сохранения места в РПЛ:
Черчесов — в Нижнем Новгороде. Это реально?
Черчесов — в Нижнем Новгороде. Это реально?

⚽️ 22:00: «Олимпиакос» — «Фиорентина», Лига конференций, финал

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет победителем Лиги конференций?

«Олимпиакос» вышел в домашний финал еврокубка! Большая удача и классная работа от красно-белых. В решающем матче в Афинах «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной». Итальянцы выходили в финал турнира в прошлом году, но уступили «Вест Хэму». Теперь есть шанс взять трофей снова. «Олимпиакос» ни разу в своей истории не выигрывал крупный еврокубок. А «Фиорентина» забирала только Кубок обладателей кубков в 1961-м. В общем, для одной из двух команд вечер точно станет историческим и незабываемым.

Как «Олимпиакос» отмечал выход в финал Лиги конференций:
«Олимпиакос» празднует первый за 53 года еврокубковый финал для греческих команд! Видео
Истории
«Олимпиакос» празднует первый за 53 года еврокубковый финал для греческих команд! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android