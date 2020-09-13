«Брайтон» — «Челси». Прогноз: Вернер и Хаверц помогут Лэмпарду красиво начать сезон АПЛ

14 сентября «Брайтон энд Хоув Альбион» примет «Челси» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Брайтон» — «Челси» (14.09.2020)

В английской Премьер-лиге стартует новый сезон! Странный коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Теперь всё это позади, пришло время начать с чистого листа. Уровень ожиданий традиционно крайне высок.

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Первые матчи были сыграны 12 сентября, а завершится программа 1-го тура чемпионата Англии 14 сентября двумя поединками. В одном из них «Брайтон энд Хоув Альбион» встретится с «Челси». Игра начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс».



«Брайтон» уверенно держится в высшем английском дивизионе на протяжении нескольких лет. В прошлом сезоне получилось набрать 41 балл и занять 15-ю строчку. До верхней части таблицы доползти не получилось, но отрыв от зоны вылета составил семь пунктов.



Любопытно выступили «чайки» на заключительном отрезке первенства. За девять туров после коронавирусной паузы проиграли лишь трижды: «Манчестер Юнайтед» (0:3), «Ливерпулю» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:5). Но именно эти команды в итоге составили топ-3 АПЛ. В остальных же шести случаях команда из Брайтон энд Хоув набирала очки, хотя в соперниках были даже «Саутгемптон» (1:1), «Лестер Сити» (0:0) и «Арсенал» (2:1).

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В межсезонье в команду вернулось много игроков из аренды: некоторые были проданы, некоторые снова ушли в аренду. Однако отдельно стоит выделить подписание Адама Лалланы в качестве свободного агента и покупку двух центральных защитников из голландского чемпионата. Пост главного тренера, естественно, сохранил Грэм Поттер.



Лондонский «Челси» под руководством легендарного Фрэнка Лэмпарда выдал крайне мощный сезон. Получилось замкнуть топ-4, набрав 66 баллов, и попасть в Лигу чемпионов. При этом стоит отметить весьма результативную атаку, которую построил молодой английский специалист. Лондонцы сумели наколотить 69 голов, больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».



Новый сезон обещает быть не менее результативным для «пенсионеров». Дело в том, что они проводят сумасшедшую трансферную кампанию. На смену ушедшим Виллиану и Педро были приобретены чуть ли не самые талантливые футболисты немецкой Бундеслиги: Кай Хаверц и Тимо Вернер. Также не стоит забывать и о трансфере Хакима Зиеша из «Аякса».

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При этом из аренды вернулся целый ряд молодых футболистов. А защитную линию в качестве свободных агентов пополнили опытный Тьяго Силва и молодой Маланг Сарр. Кроме того, потратились на одного из лучших крайних Англии Бена Чиллвела. Правда, некоторые из новичков команды находятся в лазарете, а их участие в первом туре АПЛ под вопросом. Однако у Фрэнка Лэмпарда наверняка будет выбор, поскольку качественных игроков в стане лондонцев теперь пруд пруди.



Лэмпард в прошлом сезоне уже показал, что умеет использовать то, что имеется под рукой. Сейчас вариантов становится гораздо больше. Так что, на наш взгляд, «Челси» сумеет набрать первые три очка. Мы бы проверили П2 за коэффициент 1.70.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что «чайки» при прочих равных ещё и являются удобным соперником для лондонцев. В шести последних играх в АПЛ против «Брайтона» «пенсионеры» отпраздновали пять побед с общим счётом 13:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси» 14 сентября

«Челси» проводит мощнейшую трансферную кампанию и, судя по всему, готов замахнуться на чемпионство. В распоряжение Лэмпарда находится масса высококлассных футболистов. «Брайтон», конечно, тоже зря времени не терял и укрепился, но едва ли этого хватит. К тому же на стороне лондонского клуба статистика личных встреч.

Ставка: победа «Челси» за 1.70.