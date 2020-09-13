«Амур» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв, Хиетанен и Яшкин продлят мучения хабаровчан

14 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Динамо». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 6.25, успех «Динамо» идёт за 1.49.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» 14 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Динамо» 14 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Динамо» Москва (14.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.

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Впрочем, пока первенство не приостановили. На понедельник, 14 сентября, запланированы три встречи. Самая ранняя из них стартует в 12:00 мск в Хабаровске, где местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения с московским «Динамо». Хозяева продолжают мучения.

Из-за вспышки коронавируса начало сезона получилось провальным, пришлось ставить в состав молодёжь и хватать одно поражение за другим. Постепенно представители основы возвращаются, но вынужденный карантин обходится слишком дорого. Набирать форму приходится через матчи. Естественно, в ущерб результату.

Наставник «тигров» Павел Торгаев напрямую говорит, что братья Ушенины далеки от оптимальных кондиций («их игра отличается от прошлогодней на 50%, а может, и больше»). Наиль Якупов провёл только один матч, хотя смотрелся здорово. И самое главное — по-прежнему нет легионеров, без которых созидание даётся с колоссальным трудом.

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С выезда «Амур» привёз четыре поражения в основное время. Три из них с разницей в две шайбы, а также 2:8 от «Авангарда». Накануне в родных стенах по всем статьям уступил ЦСКА: получил два гола уже к исходу пяти минут. Дальше честно пытался оказать сопротивление, вот только сил хватило лишь на гол престижа (1:5).

Московское «Динамо» тем временем наконец-то набрало первые очки в сезоне. До этого были три близких поражения в основное время. В Казахстане пришлось показать характер: проигрывали 0:1, 1:2 и даже 2:4, спаслись за 30 секунд до финальной сирены, а под занавес овертайма отличился Даниил Тарасов.

Жизнь у бело-голубых постепенно налаживается. В состав вернулись Пулккинен и Линдберг, финн сходу сумел отличиться (удачно сыграл на добивании). Понятно, что перелёт из Нур-Султана в Хабаровск и ранее начало вызовут определённый дискомфорт, но после столь яркой победы положительные эмоции должны перевесить усталость.

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«Амур», конечно, окажет сопротивление и свою шайбу наверняка забьёт, но слишком уж печально пока выглядят лидеры. Разгрома не ждём, а вот дежурная победа подопечных Владимира Крикунова с разницей пару шайб вполне вероятна. Мы бы выбирали между П2 + обе забьют за 2.02 и П2 + тотал больше 3.5 гола за 1.86.

Свои три гола гости наверняка найдут, теперь у них есть два рабочих звена, да и большинство должно прибавить. А «Амур» не смог забить только «Локомотиву», во всех остальных случаях удавалось ответить.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» 14 сентября 2020 года

«Амур» потерпел пять поражений в основное время подряд. Спасибо коронавирусу: лидеры постепенно возвращаются в строй, но им нужно набирать форму, а времени нет. Приходиться делать это через матчи, что сказывается на результате. На наш взгляд, бело-голубые будут иметь заметное преимущество и сообразят пару-тройку шайб. Сами, скорее всего, тоже пропустят, но для победы этого хватит.

Ставка: «Динамо» победит + обе забьют за 2.02.