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175 лет назад 2016
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Первый канал: ситуация с покупкой прав на игры ЧМ-2018 находится в мёртвой точке

17 февраля 2017, пятница. 14:18. Бизнес
Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что переговоры трёх российских телеканалов с ФИФА о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года проходят тяжело.

«Сдвинулась ли ситуация с мёртвой точки? Знаете, именно с мёртвой точки, точнее не скажешь. В общем, ситуация пока в ней и находится, пока не нашли взаимопонимания с нашими коллегами. Последний раз мы встречались на прошлой неделе. Безусловно, всё упирается в цену.

Я за цену, заявленную Виталием Леонтьевичем Мутко, ответственности не несу, и сам никаких цен не подтверждаю и не озвучиваю, потому что это является предметом коммерческих переговоров и строго конфиденциально. Но то, что мы очень далеки от того, чтобы договориться, я, к сожалению, должен констатировать», — цитирует Файфмана ТАСС.

Ранее Файфман сообщил, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили менее $ 100 млн за права на показ чемпионата мира — 2018.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Первый канал Телетрансляции ФИФА ЧМ-2018
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