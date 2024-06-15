Топ-события воскресенья: третий день Евро-2024, финал Кубка Стэнли, бокс и футзал

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🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, четвёртый матч

Интрига: возьмёт ли «Флорида» свой первый Кубок Стэнли в истории?

Уже нет никаких сомнений, что «Флорида» станет чемпионом НХЛ, «пантеры» просто ошеломляюще сильны и в финале выносят звёздный «Эдмонтон» вперёд ногами. Достаточно отметить, что пять лучших бомбардиров «нефтяников» в регулярке за три матча финала не смогли забросить ни одной шайбы, а Сергей Бобровский идёт на рекорд лиги по проценту отражённых бросков в финале Кубка Стэнли. Остаётся только один вопрос – оформит ли «Флорида» сухую победу, чего в финалах НХЛ не случалось с 1998 года, или «Эдмонтон» вернёт серию в Санрайз?

🥊 6:30*: Джервонта Дэвис (США) — Фрэнк Мартин (США), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Танк снесёт очередного претендента?

Джервонта Дэвис — один из самых ярких боксёров современности. Вот только парню по кличке Танк очень не хватает дисциплинированности: уголовные дела и скандалы — привычное дело для Джервонты. Но сейчас снова наступило время для бокса, соперником Танка выступит талантливый Фрэнк Мартин. Почти все эксперты уверены, что Дэвис легко переедет очередного оппонента. Однако шанс на сенсацию есть всегда. Или нет?

⚽️ 11:00: «Тюмень» — «КПРФ», футзал, Суперлига, серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «КПРФ» унести ноги из Тюмени?

В первом домашнем матче «бронзовой» серии «Тюмень» не жалела соперника, ослабленного травмами. Хозяева площадки одержали более чем убедительную победу со счётом 7:1 и оказались в шаге от бронзовых наград. «КПРФ» в четвёртом матче серии нужно приложить сверхусилия, чтобы сохранить шансы на медали. В случае поражения серия закончится и чемпионы страны прошлого сезона останутся вне тройки.

Дома «Тюмень» не оставила соперникам ни шанса: «Тюмень» с разгромным счётом обыграла «КПРФ» в третьем матче за бронзу ЧР

⚽️ 13:00: «Газпром-Югра» — «Ухта», футзал, Суперлига, финал, четвёртый матч

Пари Суперлига . Финал Пари Суперлига . Финал 16 июня 2024, воскресенье. 13:00 МСК Газпром-Югра Югорск Не начался Ухта Ухта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обойдётся ли дело без серии пенальти?

Противостояние «Ухты» и «Югры» получается невероятно сочным и драматичным. Все три сыгранных матча переходили в овертайм, а в двух – победитель определялся в серии пенальти. Правда, удары с «точки» ухтинцам не очень-то удаются: обе серии команда проиграла и упустила преимущество в серии. Но поскольку финал продолжается до четырёх побед, право на ошибку у лидеров регулярки есть. «Газпром-Югра» постарается максимально воспользоваться преимуществом домашней площадки, но получит максимальное сопротивление. По-прежнему предсказать фаворита в сражении за золотые медали не представляется возможным.

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Чэнду Жунчэн», Китай — Суперлига, 15-й тур

Интрига: победная серия команды Слуцкого продолжится?

«Шанхай Шэньхуа» мощно проводит сезон. Команда Леонида Слуцкого делит первое место в таблице чемпионата Китая с «Шанхай Порт». За 14 туров «Шанхай Шэньхуа» не проиграл ни разу. Впереди — матч с «Чэнду Жунчэнем», занимающим четвёртое место. Непростая встреча. Но нынешняя форма и статус команды-хозяйки игры обязывают «Шанхай Шэньхуа» набирать очки. И продолжать беспроигрышную серию.

Слуцкий круто ощущает себя в Китае: Слуцкий — о работе в Китае: мы почувствовали себя рок-звёздами

⚽️ 16:00: Польша — Нидерланды, ЧЕ-2024, группа D. 1-й тур

Интрига: Нидерланды начнут Евро-2024 с победы?

Нидерланды не считаются главными фаворитами Евро, но входят в группу претендентов на высокие места. Всё зависит от «оранжевых»: побеждай — проходи дальше — забирай титул. Стартует команда Рональда Кумана игрой с Польшей. У поляков есть проблемы с составом. Например, крайне маловероятно, что сыграет лидер команды Роберт Левандовски. В общем, Нидерланды обязаны пользоваться этим и забирать три очка. Или Польша совершит мини-сенсацию?

⚽️ 19:00: Словения — Дания, ЧЕ-2024, группа С. 1-й тур

Интрига: как откроет для себя турнир главная сенсация прошлого Евро?

На Евро-2020 Дания добралась до полуфинала. Теперь — новая попытка написать историю. По ощущениям, датчане не стали сильнее за три года. Но у них есть все шансы удивить. В 1-м туре Дания встречается со Словенией. Словенцы — аутсайдер группы, но им нечего терять. В каждой игре они будут отдавать себя на 200%. Так что датчанам предстоит тяжелейшая встреча. Возможно, Словения даже отнимет очки.

⚽️ 19:00: «Ротор» — «Новосибирск», Вторая лига А, стыковые матчи, вторая встреча

Интрига: кто окажется в Первой лиге?

Одна встреча отделяет «Ротор» и «Новосибирск» от выхода в Первую лигу. В первом стыковом матче команды сыграли вничью в Новосибирске — 1:1. А теперь они встретятся в Волгограде. «Ротор» становится фаворитом пары, но команде все равно необходима победа. Однако сделать это на своём поле будет проще. Получится ли у «Ротора» вернуться в Первую лигу?

⚽️ 22:00: Сербия — Англия, ЧЕ-2024, группа С. 1-й тур

Интрига: Англия подтвердит статус главного фаворита Евро?

Англия — главный фаворит Евро-2024 по версии Opta. Подтверждать этот статус команда начнёт с матча с Сербией. У сербов классный состав, но им постоянно чего-то не хватает, чтобы добиться успеха. Отличный стартовый соперник для Англии, чтобы одержать победу и почувствовать уверенность. А болельщики увидят игру англичан и решат, способна ли команда Гарета Саутгейта действительно зацепиться за титул.