Начнут Венгрия и Швейцария, а «группа смерти» продолжит. Следим за чемпионатом Европы по футболу вместе!

Большой день на Евро-2024! Три матча, топ-сборные и море интриги! LIVE

Друзья, всем привет! Накануне, 14 июня, стартовал Евро-2024. А сегодня, 15 июня, первый большой день — нас ждут сразу три матча!

Первая встреча начнётся в 16:00 мск, сыграют Венгрия и Швейцария. Не фавориты Евро, но команды, которые вполне способны подарить сенсацию. У венгров зажигать будет Собослаи, у швейцарцев — Джака и другие. Знакомых имён хватает, и следить за ними определённо стоит.

Следом, в 19:00, стартует матч дня. Испания против Хорватии — такая вывеска не нуждается в рекламе. Испанцы, хоть их гегемония в мировом футболе закончилась ещё 10 лет назад, по-прежнему остаются сильной сборной. Про хорватов и говорить нечего — достаточно посмотреть на их результаты: сплошные финалы да полуфиналы.

А закроют игровой день сборные Италии и Албании в 22:00. Итальянцы — действующие чемпионы Европы и точно захотят защитить титул. Албанцы же явные аутсайдеры «группы смерти», но в этом и их преимущество. Когда от тебя ничего не ждут, можно выдать сенсацию.

За всеми матчами дня на Евро-2024 «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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