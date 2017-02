Шоу Lady Gaga в перерыве Супербоула посмотрела рекордная аудитория

Концерт Lady Gaga в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги стал самым популярным музыкальным событием в истории на всех платформах, сообщает AP.Американская певица исполнила мэшап из старых и новых хитов, а также народную композицию This Land is Your Land. По ходу её выступления дроны сформировали в небе флаг США, а в конце зрители увидели фейерверк. Концерт посмотрело около 118 млн человек. Во время выступления Lady Gaga в «Твиттере» было оставлено 2,2 млн сообщений, связанных с шоу.Финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги между «Атлантой Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (28:34) состоялся 5 февраля. Для «Пэтриотс» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в финале NFL в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.Шоу также можно посмотреть здесь