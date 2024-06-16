На Евро-2024 уже третий день! Два крутейших матча, а ещё старт загадочной Дании! LIVE

Друзья, всем привет! На чемпионате Европы — 2024 стартует третий день. Сегодня, 16 июня, нас ждут три интересных матча.
Первая игра традиционно начнётся в 16:00 мск. Польша против Нидерландов! Поляки начнут турнир без Левандовского, и это крайне плохая новость, учитывая мощный состав голландцев.
Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
Следом — в 19:00 — начнут играть Словения и Дания. На словенцев мало кто ставит на этом Евро, но против датчан вполне можно попытаться устроиться на сенсацию. Те стали героями предыдущего чемпионата, а теперь стремятся повторить успех.
А, пожалуй, главный матч стартует в 22:00. Сербия, которую будут массово поддерживать российские болельщики, встретится со звёздной Англией. Сербам пора наконец показать свой уровень, поскольку на последних турнирах команда неизменно проваливалась. Но против англичан будет тяжело — там состав явно солиднее.
Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
«Чемпионат» традиционно будет следить за всеми матчами Евро в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
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