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«Чемпионат» — в топ-30 интегрального рейтинга цитируемости СМИ по итогам февраля

6 марта 2017, понедельник. 16:20. Бизнес
«Чемпионат» занял 27-е место в интегральном рейтинге цитируемости СМИ по итогам февраля 2017 года, согласно данным исследования компании Brand Analytics, что является лучшим результатом среди спортивных СМИ.

В первую пятёрку рейтинга самых цитируемых источников в СМИ и социальных сетях вошли «РИА Новости», ТАСС, RT, Life.ru, и Lenta.ru. «Чемпионат» улучшил свои позиции на 10 пунктов.

Рейтинг строится на основе числа цитирований СМИ в других СМИ и в социальных сетях за календарный месяц и включает три параметра: количество цитат в СМИ, в социальных медиа и интегральный показатель Total Index.

Для расчёта рейтинга были проанализированы 977 554 025 русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не учитывались) и 9,3 млн материалов СМИ. В сообщениях пользователями были использованы 1 567 092 744 ссылки на внешние ресурсы, в том числе 243 848 382 «короткие ссылки» (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: «ВКонтакте», «Твиттер», «Мой Мир», «Фейсбук», «Инстаграм», YouTube, Vimeo, G+, «МирТесен», а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тыс. источников.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
6 марта 2017, понедельник
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