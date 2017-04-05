По ходу соревнования сборная «Чемпионата» оставила позади шесть коллективов, опередив в упорной борьбе команду ExLibris всего на 1 балл. Победителем в абсолютном зачёте второй год подряд стала команда Treolan.
«Это мероприятие является для нас очень важным, так как мы считаем, что собирать партнёров надо не только на серьёзные конференции и семинары, но и на неформальные, развлекательные, но при этом полезные для ума мероприятия», — заявил PR-менеджер компании IPmatika Илья Иванов.
«Чемпионат» выиграл «Кубок связи—2017»