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Пресс-служба «Матч ТВ» об иске к Sports.ru: мы просто делаем свою работу

19 мая 2017, пятница. 19:40. Бизнес

В пресс-службе телеканала «Матч ТВ» заявили, что намерены продолжать бороться с пиратским контентом, сообщает «Газета.Ru».

18 мая ООО «Национальный спортивный телеканал», представляющее «Матч ТВ», подало в Мосгорсуд иск, в котором обвинило сайт Sports.ru в нарушении авторских прав.

Месяц назад руководство «Матч ТВ» обратилось в Роскомнадзор с требованием о блокировке Sports.ru за размещение видео Футбольной национальной лиги, права на показ которого принадлежат телеканалу. В жалобе говорилось, что холдинг «несёт значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей».

Надзорный орган не стал удовлетворять данную жалобу, не найдя нарушения авторских прав, а стороны были готовы примириться и даже договаривались о встрече. Однако встреча не состоялась, и 18 мая конфликт разгорелся с новой силой. «Матч ТВ» обратился в Мосгорсуд — первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 мая. Иск касается хайлайтов (подборок наиболее интересных моментов) двух матчей первенства ФНЛ.

«Попытки урегулировать этот конфликт вне суда имели место, подтверждение этому есть в материалах дела. Но мы вынуждены были отменить назначенную встречу, о чём проинформировали г-на Навошу (генеральный директор Sports.ru. — Прим. «Чемпионата») заблаговременно, и он согласовал ее отмену письменно.

Специально хайлайты ФНЛ друг другу не подбирались — фокус при отборе доказательной базы нарушений был сделан только на одном: фиксация неправомерно размещённого контента в виде записей эфира телеканалов субхолдинга «ГПМ Матч». Мы просто делаем свою работу по предотвращению распространения нелегального контента: согласно обязательствам по противодействию пиратству, принятым субхолдингом при заключении договоров с рядом ведущих правообладателей спортивного контента, действия субхолдинга необходимо также рассматривать как меры и по защите контента сторонних правообладателей в том числе.

«Матч ТВ» в эфире всего 1,5 года и данный иск к Sports.ru (по количеству исков, поданных по этой теме) — почти 30. Это говорит только о нашей систематической работе по противодействию нарушения наших интеллектуальных прав с самого первого дня выхода в эфир.

Субхолдинг «ГПМ Матч» будет наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования различных ресурсов на нелегальном спортивном контенте. Паразитирование на использовании и распространении нелегального контента не является «популяризацией спорта», а является нарушением интеллектуальных прав правообладателя", — сообщили в пресс-службе телеканала.

В пятницу, 19 мая, стало известно, что ООО «Спортс.ру» готовит ответный иск к телеканалу «Матч ТВ».

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Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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