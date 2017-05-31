Компания KPMG назвала «МЮ» самым дорогим клубом мира, оценив его в € 3,186 млрд

Самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG признан «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте организации. По версии KPMG, стоимость английского клуба оценивается в € 3,186 млрд.

Второе место в рейтинге занял мадридский «Реал», который оценили в € 3,057 млрд. Тройку самых дорогих клубов мира замкнула каталонская «Барселона» (€ 2,8 млрд). Далее в рейтинге расположились мюнхенская «Бавария» (€ 2,5 млрд) и 4 английских клуба: «Манчестер Сити» (€ 2,04 млрд), «Арсенал» (€ 2,02 млрд), «Челси» (€ 1,7 млрд) и «Ливерпуль» (€ 1,4 млрд). Замыкают десятку туринский «Ювентус» (€ 1,3 млрд) и «Тоттенхэм» (€ 1,04 млрд).

Суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет € 29,9 млрд.

Российские клубы в данном рейтинге не представлены.