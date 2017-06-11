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ФИФА: информация о бесплатной передаче прав на освещение КК-2017 неверна

11 июня 2017, воскресенье. 18:27. Бизнес

Информация о бесплатной передаче прав на освещение Кубка конфедераций — 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ», не соответствует действительности.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров между ФИФА и российскими вещательными компаниями, сообщил, что права были переданы бесплатно.

«Информация о том, что права на показ матчей Кубка конфедераций были переданы российским телеканалам бесплатно, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ФИФА, отказавшись раскрыть финансовые подробности соглашения, сообщает «Р-Спорт».

Сегодня стало известно, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

ФИФА предоставила права на освещение КК-2017 Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ»
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
ВГТРК Кубок конфедераций Матч ТВ Первый канал Телетрансляции ФИФА
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