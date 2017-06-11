ФИФА: информация о бесплатной передаче прав на освещение КК-2017 неверна

Информация о бесплатной передаче прав на освещение Кубка конфедераций — 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ», не соответствует действительности.



Ранее источник, знакомый с ходом переговоров между ФИФА и российскими вещательными компаниями, сообщил, что права были переданы бесплатно.



«Информация о том, что права на показ матчей Кубка конфедераций были переданы российским телеканалам бесплатно, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ФИФА, отказавшись раскрыть финансовые подробности соглашения, сообщает «Р-Спорт».

Сегодня стало известно, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.