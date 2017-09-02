Выбери своё главное преимущество в коллекции бутс Ocean Storm от аdidas

В коллекции Ocean Storm от аdidas каждая пара бутс имеет своё главное преимущество: невероятная маневренность, тотальный контроль, молниеносная скорость или классическое превосходство.

Nemeziz 17 — бутсы, как у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, дающие невероятную маневренность. Специальная конструкция обеспечивает фиксацию стопы для взрывных манёвров, что поможет неповторимым финтам вносить хаос в оборону соперника.

Ace 17 — бутсы, как у полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, дающие тотальный контроль. Они подстраиваются под стопу для безупречного чувства мяча.

X 17 — бутсы, как у форварда «Барселоны» Луиса Суареса, дающие молниеносную скорость. Помогают раскрыть скорость благодаря аэродинамической конструкции, со скрытой системой шнуровки и фиксирующим носком.

Бутсы Copa 17 характеризуются, как классическое превосходство и высочайший комфорт.