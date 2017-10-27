Adidas выпустил специальную серию кроссовок в честь легендарного «Класса-92»

Немецкий производитель adidas выпустил специальную серию кроссовок, которая посвящена 25-летию легендарного «Класса-92». В неё входили футболисты, в те годы защищавшие цвета «Манчестер Юнайтед» — Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Никки Батт, братья Фил и Гари Невиллы.

Презентация линейки намечена на 3 ноября, а всего будет выпущено 1992 пары кроссовок, символизируя 1992 год. Цена каждой пары составит £ 92 (около € 103).

На обуви, которая будет выполнена в красно-белом цвете, будет вышита надпись золотым цветом «92».