Облик Национального стадиона Беларуси будет с китайским колоритом

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности будущего строительства Национального стадиона.



«Мы с помощью наших китайских друзей — это, скорее всего, будет подарок Си Цзиньпина — построим Национальный стадион Беларуси. Я просил Си Цзиньпина, своего друга, чтобы он построил его с китайским колоритом, чтобы все, не только белорусы, видели, что это образец дружбы с китайским народом. И сейчас идёт выбор места», — приводит слова Лукашенко БелТА.



Национальный стадион Беларуси будет построен в Минске. В настоящее время крупные футбольные матчи, в том числе с участием национальной сборной Беларуси, принимает «Борисов-Арена».