Все неудобства перед чемпионатом мира окупятся сторицей

Санкт-Петербург примет 7 матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе полуфинал. Город уже утвердила в качестве своей базы национальная команда Англии. Руководитель управления по подготовке объектов и проведению мероприятий в городе Дмитрий Шнейдер поделился с «Чемпионатом» последними впечатлениями о ходе подготовки к турниру.

«Вчера мы прочувствовали особый интерес к чемпионату мира: всплеск по сравнению с первым стартом продаж – огромный. Количество звонков и эсэмэс – гигантское, ну а инструмент живой очереди на сайте продаж билетов, думаю, видели все», — рассказал Шнейдер корреспонденту «Чемпионата».

Руководитель управления отметил, что чемпионат мира – это другой масштаб проекта, даже по сравнению с тестовым турниром – Кубком конфедераций.



«Всегда есть над чем работать. Предстоят изменения и во временной инфраструктуре, и в целом в городе появятся новые объекты, которым нужно уделять внимание. Приезжают команды, завершается подготовка мест их размещения. В целом все городские службы работают в хорошем напряжённом режиме, чтобы достойно встретить гостей», — отметил Шнейдер.

Итогом работы этих служб станет прибыль не только для прямо аффилированных с чемпионатом мира компаний, но и доход для частного бизнеса.



«Мы говорим на Sport Leaders Global Forum о профессиональном спорте и его взаимодействии с бизнесом, и я хочу отметить, что все неудобства, которые сейчас испытывает малый и средний бизнес, окупятся сторицей в тот момент, когда приедут команды и их болельщики», — заключил менеджер.