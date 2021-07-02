Настя Тукитук: работа важнее таланта, это я могу сказать и как блогер, и как спортсмен

Анастасия Тукмачева «Тукитук» блогер, триатлет, амбассадор «IRONSTAR» и благотворительного фонда «Спорт для Жизни» ⠀

Про спорт я не думала где-то до 29 лет, я даже в спортзал не ходила. Свой первый абонемент в спортзал я купила как раз в этом возрасте. В детстве я занималась классическим балетом с лёгкой руки моей мамы, которая сама мечтала быть балериной, но из-за высокого роста её туда не взяли. Я балет не любила, но понимание того, что ты любишь или не любишь, детям приходит не сразу. Зато, что такое дисциплина и строгий режим я с раннего детства знаю. Балет — это тоже спорт и он держал меня в тонусе, поэтому осанка и всё, что прилагается к классическому балету, у меня было.

Нет такого «я не люблю спорт». Вы просто не то попробовали. Сходили на тренировку до посинения и потом месяц страдаете от того, что надорвали себе все мышцы. Это значит, что вы свой спорт не нашли. Нужно попробовать всё: от тенниса и сквоша до шахмат и прыжков на батуте. Найдется активность, которая привлечёт.

Я закончила девять классов хореографической школы, потом семь лет в шоу-балете. Но к 29 годам метаболизм замедляется и ему нужна дополнительная активность. Я один раз взглянула на своё тело сзади и поняла, что пора сходить в зал.

Отчасти помог комментарий со стороны молодого человека, с которым я встречалась, и я пошла в зал, хотя никогда не страдала лишним весом. Я считаю, что нужно говорить близкому человеку, что он себя запустил. Но не надо говорить «ты жирная», если можно сказать «ты немного поправилась» или «давай займёмся собой». Если говорить во множественном числе, то тогда это будет легче восприниматься. Я думаю, что это лучше обсуждать.

Я просто поняла, что надо брать себя в руки. Потом я в «Инстаграме» смотрела на всяких «фитоняшек» и думала, почему бы мне так не накачаться, и пошла в спортзал. Раскачаться мне, слава Богу, не удалось, но хороший мышечный тонус у меня появился.

И дальше меня затянуло — я начала пробовать всё подряд: от фехтования до тайского бокса. Тогда в моей жизни появилась школа плавания, которая пообещала научить меня за месяц плавать, я согласилась. А на лекции в этой спортивной школе я увидела, что есть какие-то соревнования — триатлон. Там нужно сначала плыть, потом ехать, потом бежать. Я подумала, что это цель, достойная того, чтобы её осилить.

Я занимаюсь, чтобы просто получать удовольствие и не перешагивать за ту черту, когда уже не понимаешь для чего это. Я могу готовиться к стартам, могу не готовиться. Я не профессионал, у меня нет цели получать призы. Мне нравится спортивная форма, мне нравится тусовка, мне нравится мотаться по этим стартам с велосипедом — это такая особая романтика. Мне это просто нравится. Я соревнуюсь только с собой: хорошо я прошла эту дистанцию или плохо, я только об этом вспоминаю. Поддержание хорошей формы и получение удовольствия — мои цели.

Пока буду ходить — буду заниматься спортом. Сначала ты себя заставляешь тренироваться, а потом ты без этого не можешь. Спорт вызывает эндорфиновый выброс в кровь, а это, как наркотик. Ты на него подсаживаешься быстрее всего.

Любая физическая активность закручивает вокруг тебя правильную энергию. Знаю точно, что когда ты занимаешься своим телом, то у тебя отдыхает мозг, и он тебе подкидывает новые решения. Для меня бег как медитация, у меня всё в голове раскладывается и это заряжает энергией. Я считаю, что если ты не двигаешься, ты как в болоте. Если хочешь, чтобы в твоей жизни что-то заиграло, то обязательно нужно посвятить время активностям. Плавать, бегать, что угодно — помогает работать голове.

Я приложила максимум усилий, чтобы мой график был комфортен для меня. Я всегда могу вписать тренировки в свой план, мне это не доставляет проблем. У меня не всегда есть свободное время, но для меня не проблема встать в шесть или семь утра и пойти на тренировку. Всё зависит от мотивации.

Я бегаю, чтобы есть. Это самая честная и работающая моя мотивация, потому что ни один циклический спорт не держит в тонусе, как триатлон. А ещё мне нравится тренировочный процесс. Если говорить конкретно о триатлоне, то это не надоедает, потому что он состоит из трёх видов спорта. Ни одни тренировки, которые я попробовала, не дали мне такое количество знакомств, не дали такое комьюнити, как триатлон. Там я встретила хороших друзей и качественных людей. Это такой спорт, в котором люди с характером, со стержнем, чего-то в жизни добились. Это крутое окружение, в котором и по работе хорошие знакомства произошли, и просто для жизни приятные люди. Это три самых главных мотивации.

Я не отказываю себе ни в чём запретном. У меня с детства правильная пищевая привычка в семье: мы можем есть всё, но знаем меру в порциях. Наверное, всю нашу семью это спасает — чувство меры. Я никогда не понимала людей, которые могут съесть кастрюлю макарон за раз. Можно всего по чуть-чуть, даже вредную еду. Мы можем после вело тренировки поехать в фаст-фуд «отравиться». Но по большей части стараешься выбирать чистую, качественную и простую еду, всё простое и понятное. Вот перед соревнованиями мы очень много едим. Моё любимое — паста-пати — это традиционная история перед большим стартом.

Я не считаю, что ЗОЖ — это дорого. Люди неправильно считают: они покупают булки, торты, лимонад, а на эти деньги можно купить нормальную еду. Яйца, крупа и треска — не так дорого. Не обязательно покупать красную рыбу, если можно купить палтуса.

Работа важнее таланта. Это я могу сказать и как блогер, и как спортсмен. Талант можно профукать. Когда ты ежедневно работаешь над своей целью, то можешь выстрелить даже лучше, чем тот, у кого есть талант. У меня много примеров из окружения, да и мне говорили «что ты прёшься быть блогером?». Вот что вышло.

Начните и не ищете отговорок. Начните с того времени, которое есть, хотя бы с восьми минут в день – это лучше, чем ничего. А потом ты уже будешь решать, много у тебя на это времени уходит или нет. А тем, кто стесняется, скажу: мы все с чего-то начинали. Любой профессиональный спортсмен делал когда-то первый шаг, ошибаться не страшно. Люди много думают о том, что подумают о них. Всем наплевать, они зациклены на себе. Никто на вас столько не смотрит.

Возможно всё. На невозможное уйдёт чуть больше времени.

Автор фото: Павел Краб