Как приготовить ПП-брускетту?
Отлично подойдёт на завтрак или ланч.
Вам понадобятся
цельнозерновой бездрожжевой хлеб;
авокадо;
творожный сыр;
яйца;
желтки — 3 шт.;
сливочное масло — 100 г;
уксус — 1 ч. л.;
сахар, соль, чёрный перец.
авокадо;
творожный сыр;
яйца;
желтки — 3 шт.;
сливочное масло — 100 г;
уксус — 1 ч. л.;
сахар, соль, чёрный перец.
Хлеб поджариваем на сухой сковороде.
В пиалу кладём пищевую плёнку, смазываем её любым маслом и добавляем туда сырое яйцо. Закрываем, образуя мешочек.
Отправляем мешочек в кипящую воду и варим яйцо таким образом 4-5 минут.
Затем перекладываем в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
Затем перекладываем в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
Для соуса к желткам добавляем соль, сахар, перец, уксус и сливочное масло.
Ставим на паровую баню и непрерывно перемешиваем венчиком до загустения. Важно, чтобы желток не свернулся, поэтому лучше периодически убирать миску с паровой бани, но при этом перемешивать.
Начинаем собирать брускетту: тосты мажем творожным сыром.
Далее кладём авокадо и сверху яйцо.
Добавляем ложку голландского соуса и по желанию украшаем зеленью. Готово!
Как приготовить ПП-брускетту?
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