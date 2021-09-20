Кирилл Колесников: за моими трюками следят 33 миллиона подписчиков

Мы запустили текстовый сериал, в котором рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Сегодня рубрику продолжает Кирилл Колесников — самый популярный русскоязычный пользователь соцсети TikTok. На его аккаунт подписаны 33,5 млн человек, но это не главное его достижение. Кирилл — двукратный чемпион мирового первенства по паркуру и многократный победитель международных турниров.

Сегодня он делится своими размышлениями об уличной культуре.

Кирилл Колесников экстремальный блогер Прыгает каждый день и мечтает открыть свою школу паркура.

Год назад я стал называть себя экстремальным блогером. Начал снимать, видео выстреливали на сотни миллионов просмотров, и я такой: «Блин, кажется, я блогер». Масштабнее всего сработал TikTok. Конечно, в «Инстаграме» тоже пошла волна, когда мои видео публиковали у себя 50 Cent и Snoop Dog, но именно так называемым социальным лифтом стал TikTok.

Я с трёх лет в спорте. Родители отдали меня на плавание, на лёгкую атлетику. Я того времени не помню, но говорили, что я очень сильно сопротивлялся, истерики устраивал, ныл. Хотел мультики смотреть дома. Но в итоге я только рад, что меня отдали в спорт.

Забавно, но самое яркое воспоминание — не самое позитивное. Помню, в бассейне нас тренер могла ударить палкой по голове, чтобы дотянуться с бортика до тех, кто в воде. Если что-то делали не так, могла даже запугивать. Я терпеть долго не стал, рассказал родителям, и меня отдали в другую школу.

Со спортом в моей жизни очень многое связано. Были плавание, футбол, волейбол, баскетбол, пинг-понг, бокс, боевое самбо, брейк-данс немного, воркаут, лёгкая атлетика, паркур. Но я на самом деле в том возрасте бросал всё.

Паркур мне очень сильно понравился, поэтому я так надолго завис здесь. Понравился именно непривязанностью к чему-либо. Я совсем не командный игрок, люблю всё делать один. Именно это мне начало сразу нравиться: не зависеть от кого-то, а создавать свой режим. Ну и вообще, это такое ощущение неописуемое, когда ты в воздухе – это восторг.

Мой любимый трюк — переднее сальто. До сих пор не видел никого, кто делал бы его лучше, чем я. Серьёзно.

Сейчас появилось огромное количество возможностей, залов, разных секций по паркуру. Можно просто прийти в батутный зал и записаться. Я же учился в песочнице, во дворе. Тогда просто познакомился с трейсерами, увидел, как они прыгают. Мне сразу безумно понравилось. Я попросил научить делать сальто. Меня научили, я минут через 40 сделал сальто с турника. Это был вау-эффект.

Потом я влился в тусовку, познакомился с ребятами очень высокого уровня, пытался что-то повторять за ними. По факту я сейчас занимаюсь не паркуром, а фрираном, но это название не на слуху, проще сказать паркур.

Я не хочу говорить, что паркур — это опасно. У многих просто есть устоявшиеся стереотипы про этот спорт. Это никак не связано с какими-то конфликтами или драками, это совсем про другое. Банально — ты намного увереннее себя начинаешь чувствовать в обычной жизни, по улице как будто легче ходить. В мире сейчас очень много детских секций открылось, паркур очень развивается. В России же это вандализм.

Паркур — это не так опасно, как кажется. Это, скорее, наоборот, учит тебя безопасности.

Ты учишься контролировать своё тело. Просто нужна система. Ты становишься более аккуратным. По факту у меня все травмы были на соревнованиях, где я пытался превзойти самого себя.

Про соревнования

Соревнований по паркуру огромное множество, каждое из них проводится сразу в нескольких категориях. Принцип простой: чем круче ты сделаешь все элементы, тем больше шансов выиграть.

Самые большие воспоминания с соревнований — это, конечно, чемпионат мира 2015 года. Это мой первый чемпионат мира, и я его выиграл. Всё совершенно случайно произошло. Я тогда был уже хорошим атлетом, но там ещё не должен был выступать, меня никто не приглашал. На тот момент была плотная конкуренция, уже были устоявшиеся атлеты, которые прошли все номинации, отборы. И по счастливой случайности для меня один из участников поломался, замену ему искали через социальные сети. В итоге выбрали меня. Я тогда вообще не рассчитывал, только подходил к своему пику формы. Даже не думал, что в финал пройду. Я был просто счастлив там оказаться. А так произошло, что я с максимальными балами прошёл в финал и выиграл. Все были в шоке.

С 2018 года я не выступаю как спортсмен, прыгаю для себя. Мне безусловно интересно, что происходит в комьюнити, как оно развивается, но я вышел из соревновательной деятельности.

Про комьюнити и культуру

Фильм «13-й район» я посмотрел, может быть, год назад. Просто потому, что все говорили «Ты не смотрел «13-й район»?! Ты этим занимаешься и не смотрел, ты что?». Мне не совсем понравилось, честно говоря.

Паркуром занимаются гораздо больше людей, чем вам кажется. И это не только подростки и блогеры. У меня есть знакомый Саша Сионов из Австрии, ему около 40 лет. Он инженер и параллельно прыгает на очень хорошем уровне. Кому-то нравится в шахматы играть, кому-то паркур, чтобы прыгать свободно, легко преодолевать препятствия.

У паркурщиков есть свой стиль, и он очень поменялся, даже на моей памяти. Сначала, я ещё застал это время, было модно носить «широчи» — это штаны на 2-3 размера больше. Максимально свободный стиль. Несколько лет прыгали в таком. Потом начала появляться новая мода, потому что все признали — в «широчах» не очень удобно прыгать трюки, они цепляются. Потом стали уходить в лосины, штаны галифе, разные популярные команды стали открывать свои магазины и сами стали задавать моду. По большей части это свободный стиль. В последнее время многие и в джинсах прыгают.

Девушек в паркуре с каждым годом всё больше и больше. Ещё года три назад на соревнования приезжали 3-4 девочки, а сейчас — около 30.

Различие мужского и женского паркура можно определить в сложности трюков и смелости. Потому что девочкам намного сложнее делать те же самые трюки, что нам. На многие трюки просто не хватает физической силы. Женский паркур — это, скорее, работа на красоту.

Про режим и рутину

Сейчас у меня жёсткий график. Я съездил на «Форт Боярд», посмотрел, какой я там «заплывший», и мне так не понравилось. Подумал, что надо что-то менять. Сейчас у меня по две тренировки в день, бывает даже три. С утра стабильно бокс, вечером либо работа в зале, либо прыжки. Бывает, ещё в воду хожу прыгать.

Редко когда бывает, что я день выделяю на отдых, каждый день что-то обязательно делаю. Бывает, устаю, тогда начинаю сбавлять нагрузку, но всё равно тренируюсь. Что касается питания, теперь считаю калории. Я и так был в хорошей форме, но сам для себя захотел питаться правильно.

Я всегда ел всё подряд и выглядел всегда неплохо, а сейчас просто решил, что, даже если снаружи я выгляжу нормально, я совсем не знаю, что внутри.

Это всё возраст. Я до 20 лет даже не разминался перед тренировкой, а сейчас с утра так тяжело вставать становится. Заставлять себя что-то делать тоже сложнее, чем раньше. Поэтому нужно начать сейчас, потом вообще не соберу себя.

Уже три года хочу открыть свою школу, «Академию паркура Кирилла Колесникова». Всё чаще про это думаю и всё как-то не дохожу. Хочу сделать самый крутой зал в России и постараюсь в ближайшее время это реализовать. Я понимаю, что это не самая коммерческая история для нашей страны, это больше для души. Так как у меня такого особо не было, то хочется сделать для других. Чтобы спорт популяризировался ещё больше.