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Девушка на этом видео и коня на скаку остановит!
Девушка на этом видео и коня на скаку остановит!
А тренируется она, используя в качестве снарядов всё, что попадается на пути.
@master.of.martial.arts
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Девушка на этом видео и коня на скаку остановит!
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