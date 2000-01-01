Так выглядит свалка велосипедов в Китае. Шок-видео
Их тысячи! А виной всему резко возросшая популярность прокатов и неготовность к ней инфраструктуры городов. @korobka_tokmok
Так выглядит свалка велосипедов в Китае. Шок-видео
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