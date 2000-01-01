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И мило, и страшно! Мужчина кормит черешней большого бурого медведя
И мило, и страшно! Мужчина кормит черешней большого бурого медведя
Хочется написать: «Не повторять. Опасно». Но, кажется, желающих и не найдётся. @tom.bear.tom
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Страшно мило! Мужчина кормит черешней большого бурого медведя
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