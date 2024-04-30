Топ-матчи среды: «Боруссия» — «ПСЖ», «Динамо» – «Спартак» и решающие игры в НХЛ и НБА

Первомай с ярким спортом: сделает ли Мбаппе шаг к финалу ЛЧ и кто продолжит борьбу за Кубок России?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», плей-офф НХЛ, первый раунд, пятый матч

Интрига: «Торонто» как всегда?

Главный таблоид Торонто уже предвкушает очередной ранний вылет «Торонто» и в честь этого поместил президента «листьев» и легенду НХЛ на свою обложку: правда, Брендан Шэнахан нарисован на ней в мусорном ведре. Все факторы говорят против «листьев»: неясный статус Остона Мэттьюса перед матчем, очередной плей-оффный провал Митча Марнера, «любимый» «Бостон», который давно стал кошмаром. Наконец, самое главное: «Торонто» не отыгрывал 1-3 в серии с 1942-го: правда, «Бостон» в прошлом году отдал серию с 3-1. По какому пути повернёт история?

🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, первый раунд, пятый матч

Интрига: последний матч для «Филы» в плей-офф?

«Нью-Йорк Никс» добился главного – выиграл один матч на выезде у «Филадельфии Сиксерс». Теперь подопечные Тома Тибодо уверенно лидируют со счётом 3-1 в серии первого раунда плей-офф НБА. У «Никс» появился шикарный шанс пройти в следующий этап, так как команда будет выступать при поддержке домашних трибун. Джейлен Брансон – великолепен! Разыгрывающий набрал 47 очков в прошлой встрече и практически в одиночку добыл непростую победу. «Фила» спасётся от позора – 1-4?

🏒 2:30: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс», плей-офф НХЛ, первый раунд, пятый матч

Интрига: всё закончится сегодня?

На своём льду «Каролина» особенно опасна: Род Бриндамор по полной пользуется правилами и душит соперников наложениями звеньев. Правда, побеждать в плей-офф мешала плохая игра в гостях, но в первом раунде «ураганы» одну победу из Нью-Йорка всё-таки увезли и теперь могут заканчивать серию на своём льду. Есть ощущение, что своего объективного максимума в этой серии «Айлендерс» уже добились.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик», плей-офф НБА, первый раунд, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

«Кливленд Кавальерс» без особых проблем разобрался с «Орландо Мэджик» на домашнем паркете в двух встречах кряду. Затем клуб из Флориды вообще не почувствовал сопротивления в «Эмвей-центре», сократив отставание со счёта 0-2 до 2-2. Серия вновь возвращается в Кливленд, где хозяевам предстоит перед родными болельщиками реабилитироваться за два поражения подряд. Команда под руководством Джей Би Бикерстаффа должна сделать выводы из ошибок, допущенных ранее, иначе коллективу может быть крайне непросто останавливать разогнавшихся «магических». Кто захватит лидерство в противостоянии?

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, первый раунд, пятый матч

Интрига: сможет ли лучший вратарь регулярки перезагрузиться?

От этой серии все ожидали куда более упорной борьбы, однако огнедышащее нападение «Колорадо» передавило и затоптало оппонентов. Если в прошлом году за спиной Маккиннона и Макара не было никого, то сейчас именно глубина «лавин» делает результат в этой серии, отвечая прилично усилившимся на дедлайне «Джетс». Пока больше всего разочаровывает основной претендент на «Везину» Коннор Хеллебайк, пропускающий по пять голов в среднем за матч. Без его надёжной игры «Виннипег» закончит сезон уже через несколько часов.

🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, первый раунд, пятый матч

Интрига: путь «Милуоки» в плей-офф закончится?

Фанаты «Милуоки Бакс» вряд ли ожидали возможного вылета в первом раунде до старта плей-офф НБА. Команду постигла череда травм, из-за которых в серии ни одной минуты не сыграл Яннис Адетокунбо, а Дэмьен Лиллард целиком пропустил четвёртый матч. «Олени» зацепили лишь один матч и уступают со счётом 1-3. «Индиана Пэйсерс» находится на кураже. Команда впервые за долгое время пробилась в постсезон, а теперь у коллектива во главе с Тайризом Халибёртоном есть шанс пройти во второй раунд. Этим обязательно нужно пользоваться. «Милуоки» сумеет преодолеть неудачи?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: все ли вратари канадского клуба останутся здоровыми?

«Ванкувер» умудрился провести три игры плей-офф с тремя разными вратарями: Тэтчер Демко выбыл до конца сезона с травмой, Кейси Десмит вытащил третью игру, но тоже получил повреждение, и в результате основным кипером «Кэнакс» стал молодой латвиец Артур Шилов. Главный тренер Рик Токкет даже не помнил имени своего второго вратаря, которым стал белорус Никита Толопило. Впрочем, даже так «Ванкувер» должен оформлять выход во второй раунд — кажется, невероятный камбэк в четвёртой игре должен надломить «Предаторз», которые играют на выезде.

⚽️ 18:00: «Динамо» — «Спартак», Кубок России, этап 2, 1/2 финала (Путь регионов)

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Интрига: кто продолжит борьбу за Кубок России?

Встречи «Динамо» и «Спартака» — всегда интересно. А когда дело доходит до важных игр, то получается вдвойне эпично. В нынешнем розыгрыше Кубка России команды уже встречались дважды и обменялись домашними победами. Сначала «Спартак» разгромил «Динамо» — 4:1, а ответная игра осталась за бело-голубыми (3:0). Теперь клубы встретятся и решат, кто продолжит борьбу за трофей. Победивший выйдет в финал Пути регионов. Проигравший — покинет Кубок России.

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» с Мбаппе сделает шаг к финалу ЛЧ?

Наконец-то мы дождались полуфиналов Лиги чемпионов! Пару «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» мы вряд ли ожидали на этой стадии. Но тем и прекрасна ЛЧ, что дарит крутые сценарии. Первый матч состоится в Германии. Если «Боруссия» не выиграет дома, то дортмундцам будет тяжело рассчитывать на финал. Но когда против тебя выходит заряженный Килиан Мбаппе, то просто не приходится никому. Посмотрим, сможет ли форвард вытащить «ПСЖ» в финал в свой последний сезон во Франции. Первый эпизод шоу — 1 мая.