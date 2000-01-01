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Не повторять! Как вам такой трюк на каяке?
Не повторять! Как вам такой трюк на каяке?
Это не только опасно, но ещё и получается через раз! @kayakpuelo
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Как вам такой трюк на каяке? Экстрим-видео
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