Подводный мир: объявлены финалисты Оcean Photographer of the Year 2023

Из многотысячного потока снимков, предоставленных выдающимися фотографами из разных уголков мира, были отобраны финалисты Оcean Photographer of the Year 2023.
Фото с квадрокоптеров, вдохновляющие подводные кадры и впечатляющие прибрежные пейзажи нашли своё предназначение в разнообразных категориях, таких как «Дикая природа», «Изобразительное искусство», «Надежда и воздействие» и многих других.
Фотографы представили различные интерпретации связи между человеком и морем. Среди впечатляющих снимков этого года – пингвины, парящие в воздухе, захватывающие ландшафты подводного мира и воздействие людей на него.
Основной целью конкурса «Оcean Photographer of the Year» является не только прославление красоты морского мира, но и поднятие важных вопросов, связанных с угрозами для природы.
Общий победитель 2023 года и победители в различных категориях будут объявлены в сентябре.
Фолклендские острова
Фото: Скотт Портелли
Северный Ледовитый океан
Фото: Дмитрий Кох
Залив Парадайс, Антарктида
Фото: Крейг Пэрри
Гренландия
Фото: Майкл Халувана
Французская Полинезия
Фото: Рэйчел Мур
Флорида, США
Фото: Сильви Эйер
Мауи, Гавайи
Фото: Рене Капоццола
Раджа-Ампат, Индонезия
Фото: Брэндон Берри
Южная Нижняя Калифорния, Мексика
Фото: Мерче Льобера
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