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Подводный мир: объявлены финалисты Оcean Photographer of the Year 2023

Подводный мир: объявлены финалисты Оcean Photographer of the Year 2023
Объявлены финалисты конкурса Оcean Photographer
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Из многотысячного потока снимков, предоставленных выдающимися фотографами из разных уголков мира, были отобраны финалисты Оcean Photographer of the Year 2023.

Фото с квадрокоптеров, вдохновляющие подводные кадры и впечатляющие прибрежные пейзажи нашли своё предназначение в разнообразных категориях, таких как «Дикая природа», «Изобразительное искусство», «Надежда и воздействие» и многих других.

Фотографы представили различные интерпретации связи между человеком и морем. Среди впечатляющих снимков этого года – пингвины, парящие в воздухе, захватывающие ландшафты подводного мира и воздействие людей на него.

Основной целью конкурса «Оcean Photographer of the Year» является не только прославление красоты морского мира, но и поднятие важных вопросов, связанных с угрозами для природы.

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Общий победитель 2023 года и победители в различных категориях будут объявлены в сентябре.

Фолклендские острова

Фолклендские острова

Фото: Скотт Портелли

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан

Фото: Дмитрий Кох

Залив Парадайс, Антарктида

Залив Парадайс, Антарктида

Фото: Крейг Пэрри

Гренландия

Гренландия

Фото: Майкл Халувана

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Фото: Рэйчел Мур

Флорида, США

Флорида, США

Фото: Сильви Эйер

Мауи, Гавайи

Мауи, Гавайи

Фото: Рене Капоццола

Раджа-Ампат, Индонезия

Раджа-Ампат, Индонезия

Фото: Брэндон Берри

Южная Нижняя Калифорния, Мексика

Южная Нижняя Калифорния, Мексика

Фото: Мерче Льобера

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