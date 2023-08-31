Подводный мир: объявлены финалисты Оcean Photographer of the Year 2023

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Из многотысячного потока снимков, предоставленных выдающимися фотографами из разных уголков мира, были отобраны финалисты Оcean Photographer of the Year 2023.

Фото с квадрокоптеров, вдохновляющие подводные кадры и впечатляющие прибрежные пейзажи нашли своё предназначение в разнообразных категориях, таких как «Дикая природа», «Изобразительное искусство», «Надежда и воздействие» и многих других.

Фотографы представили различные интерпретации связи между человеком и морем. Среди впечатляющих снимков этого года – пингвины, парящие в воздухе, захватывающие ландшафты подводного мира и воздействие людей на него.

Основной целью конкурса «Оcean Photographer of the Year» является не только прославление красоты морского мира, но и поднятие важных вопросов, связанных с угрозами для природы.

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Общий победитель 2023 года и победители в различных категориях будут объявлены в сентябре.

Фолклендские острова Фото: Скотт Портелли

Северный Ледовитый океан Фото: Дмитрий Кох

Залив Парадайс, Антарктида Фото: Крейг Пэрри

Гренландия Фото: Майкл Халувана

Французская Полинезия Фото: Рэйчел Мур

Флорида, США Фото: Сильви Эйер

Мауи, Гавайи Фото: Рене Капоццола

Раджа-Ампат, Индонезия Фото: Брэндон Берри

Южная Нижняя Калифорния, Мексика Фото: Мерче Льобера