Время достижений: в Московском полумарафоне участие приняло около 20 000 человек

Проверить себя и свои силы, вспомнить месяцы подготовки и достичь поставленных целей — в эти выходные в столице в десятый, юбилейный раз состоялся Московский полумарафон. В этом году мероприятие вновь проходило в два дня: 28 апреля состоялся забег на 5 км, а также Детский забег, а 29 апреля участников ждала полумарафонская дистанция (21,1 км), корпоративная и — впервые в истории забега — студенческая эстафеты.
Всего за два дня к юбилейному старту присоединилось 20 000 бегунов. Некоторые из них, не изменяя своим традициям, вышли на старт забега в юбилейный, 10-й раз, а некоторые попробовали свои силы на Московском полумарафоне первые. Их, кстати, в этом году было около 20% от всех зарегистрированных на обе дистанции.
Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев, он пробежал дистанцию за 1 ч. 02 мин. 39 сек и установил новый рекорд соревнований. Обладателем предыдущего лучшего времени был Владимир Никитин (1:02:46). Среди женщин первой к финишу пришла Анна Викулова, преодолевшая 21,1 км за 1 ч. 10 мин. 05 сек.
Результаты забега на 21,1 км:
|Мужчины
|Женщины
|Первое место
|Ринас Ахмадеев
1:02:39
(рекорд соревнований)
|Анна Викулова
1:10:05
|Второе место
|Искандер Ядгаров
1:02:45
|Елена Седова
1:14:06
|Третье место
|Дмитрий Неделин
1:03:53
|Ольга Немогай (Белоруссия)
1:15:08
|Четвертое место
|Денис Чертыков
1:03:59
|Мария Резниченко
1:17:01
|Пятое место
|Алексей Реунков
1:04:35
|Ирина Шевченко
1:18:03
|Шестое место
|Алексей Трошкин
1:05:23
|Екатерина
Аксенова
1:19:33
Помимо этого, 29 апреля, в рамках Московского полумарафона прошла корпоративная эстафета. В этом году участие в ней приняло рекордное количество команд — 65. Победителем стала команда НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ с финишным временем 1 ч 10 мин. 32 сек.
Результаты корпоративной эстафеты:
|Команда
|Первое место
|НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
1:10:32
|Второе место
|WORLD CLASS
1:12:56
|Третье место
|РУСГИДРО
1:16:46
Попробовать свои силы в эстафетных соревнованиях в этот раз могли не только корпоративные участники, но и студенты российских вузов. В этом году на Московском полумарафоне впервые прошла открытая студенческая эстафета, участие в которой приняло 39 команд. Первыми к финишу пришли MSU ALPHA. Их результат составил 1 ч. 11 мин. 11 сек.
Результаты открытой студенческой эстафеты:
|Команда
|Первое место
|MSU ALPHA (МГУ имени М.В. Ломоносова)
1:11:11
|Второе место
|РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
1:13:30
|Третье место
|MSU BETTA (МГУ имени М.В. Ломоносова)
1:15:14
В этом году такой формат пройдёт ещё в рамках двух забегов: марафона «Белые ночи» в Петербурге и Московского Марафона — регистрация ещё продолжается, а участие для студенческих команд абсолютно бесплатное.
Также 28 апреля, накануне забега на основную, полумарафонскую дистанцию в Лужниках прошёл забег на 5 км.
Результаты забега на 5 км:
|Мужчины
|Женщины
|Первое место
|Голоктионов Тимофей 0:14:40
|Светлана Аплачкина
0:15:41
|Второе место
|Ликсаков Максим
0:14:45
|Сидорова Алла
0:16:29
|Третье место
|Бобылев Иван
0:14:48
|Бойнова Анна
0:16:34
На финише всех участников ждали памятные медали с символикой полумарафона, а победителей и призёров наградили кубками, денежными призами и подарками от организаторов и партнёров мероприятия. В этом году призовой фонд составил 1 230 000 рублей. Ещё 1 200 000 рублей — бонусные выплаты, которые спортсмены могли получить за рекорд трассы и за результат.
Присоединились к беговому уик-энду и начинающие спортсмены. Для них 28 апреля на территории Северного спортивного центра в Лужниках прошёл Детский забег. В этом году формат мероприятия немного изменился: начинающих бегунов по-прежнему ждали две дистанции — 400 м и 800 м — в зависимости от возраста, однако в этот раз участникам предстояло преодолеть дистанцию самостоятельно, без помощи родителей.
Фото: Пресс-служба
Также в рамках юбилейного Московского полумарафона с 26 по 29 апреля на территории Южного спортивного центра в Лужниках проходила спортивная выставка, в которой приняли участие российские бренды-производители спортивной экипировки, питания, аксессуаров и гаджетов для бега и другие компании. Всего в этом году на ней было представлено около 50 компаний-партнёров.
Кстати, именно с юбилейного Московского полумарафона началась новая добрая глава нашей беговой истории. В этом году генеральным благотворительным фондом-партнёром всех стартов Бегового сообщества в этом году стал фонд «Арифметика добра», с которым участники могли начать знакомство уже на полумарафоне.
«Арифметика добра» — благотворительный фонд, который занимается системным решением проблемы сиротства в России и работает для того, чтобы каждый ребёнок воспитывался в заботливой семье и учреждения были не нужны. Фонд содействует семейному устройству подростков-сирот, социализации и адаптация воспитанников детских домов через образование и поддержку наставниками.
Помочь фонду в этом беговом сезоне можно разными способами. Самый простой — при регистрации на забеги Бегового сообщества каждый участник сделать пожертвование в пользу фонда. А те, кто хочет занять более активную позицию, могут присоединиться к программе фонда и стать бегунами во благо. Для этого нужно создать личную страницу на сайте фонда, заявить свою беговую цель и через личные соцсети предложить друзьям и знакомым внести пожертвования в адрес фонда.
Следующим стартом от команды Бегового сообщества станут легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе. В этом году они состоятся 26 мая на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники».
Ну, а днём ранее, 25 мая, состоится пятый, финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2023/24. В этом году — впервые на стадионе. В этот раз командам предстоит попробовать свои силы в дисциплинах 100, 400, 800 м, а также в эстафете 4×100 м. Победитель получит переходящий кубок, а также денежное вознаграждение, которое будет направлено на развитие студенческого спорта в вузе.