Время достижений: в Московском полумарафоне участие приняло около 20 000 человек

Проверить себя и свои силы, вспомнить месяцы подготовки и достичь поставленных целей — в эти выходные в столице в десятый, юбилейный раз состоялся Московский полумарафон. В этом году мероприятие вновь проходило в два дня: 28 апреля состоялся забег на 5 км, а также Детский забег, а 29 апреля участников ждала полумарафонская дистанция (21,1 км), корпоративная и — впервые в истории забега — студенческая эстафеты.

Всего за два дня к юбилейному старту присоединилось 20 000 бегунов. Некоторые из них, не изменяя своим традициям, вышли на старт забега в юбилейный, 10-й раз, а некоторые попробовали свои силы на Московском полумарафоне первые. Их, кстати, в этом году было около 20% от всех зарегистрированных на обе дистанции.

Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев, он пробежал дистанцию за 1 ч. 02 мин. 39 сек и установил новый рекорд соревнований. Обладателем предыдущего лучшего времени был Владимир Никитин (1:02:46). Среди женщин первой к финишу пришла Анна Викулова, преодолевшая 21,1 км за 1 ч. 10 мин. 05 сек.

Результаты забега на 21,1 км:

Мужчины Женщины Первое место Ринас Ахмадеев

1:02:39

(рекорд соревнований) Анна Викулова

1:10:05 Второе место Искандер Ядгаров

1:02:45 Елена Седова

1:14:06 Третье место Дмитрий Неделин

1:03:53 Ольга Немогай (Белоруссия)

1:15:08 Четвертое место Денис Чертыков

1:03:59 Мария Резниченко

1:17:01 Пятое место Алексей Реунков

1:04:35 Ирина Шевченко

1:18:03 Шестое место Алексей Трошкин

1:05:23 Екатерина

Аксенова

1:19:33

Помимо этого, 29 апреля, в рамках Московского полумарафона прошла корпоративная эстафета. В этом году участие в ней приняло рекордное количество команд — 65. Победителем стала команда НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ с финишным временем 1 ч 10 мин. 32 сек.

Результаты корпоративной эстафеты:

Команда Первое место НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ

1:10:32 Второе место WORLD CLASS

1:12:56 Третье место РУСГИДРО

1:16:46

Попробовать свои силы в эстафетных соревнованиях в этот раз могли не только корпоративные участники, но и студенты российских вузов. В этом году на Московском полумарафоне впервые прошла открытая студенческая эстафета, участие в которой приняло 39 команд. Первыми к финишу пришли MSU ALPHA. Их результат составил 1 ч. 11 мин. 11 сек.

Результаты открытой студенческой эстафеты:

Команда Первое место MSU ALPHA (МГУ имени М.В. Ломоносова)

1:11:11 Второе место РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

1:13:30 Третье место MSU BETTA (МГУ имени М.В. Ломоносова)

1:15:14

В этом году такой формат пройдёт ещё в рамках двух забегов: марафона «Белые ночи» в Петербурге и Московского Марафона — регистрация ещё продолжается, а участие для студенческих команд абсолютно бесплатное.

Также 28 апреля, накануне забега на основную, полумарафонскую дистанцию в Лужниках прошёл забег на 5 км.

Результаты забега на 5 км:

Мужчины Женщины Первое место Голоктионов Тимофей 0:14:40 Светлана Аплачкина

0:15:41 Второе место Ликсаков Максим

0:14:45 Сидорова Алла

0:16:29 Третье место Бобылев Иван

0:14:48 Бойнова Анна

0:16:34

На финише всех участников ждали памятные медали с символикой полумарафона, а победителей и призёров наградили кубками, денежными призами и подарками от организаторов и партнёров мероприятия. В этом году призовой фонд составил 1 230 000 рублей. Ещё 1 200 000 рублей — бонусные выплаты, которые спортсмены могли получить за рекорд трассы и за результат.

Присоединились к беговому уик-энду и начинающие спортсмены. Для них 28 апреля на территории Северного спортивного центра в Лужниках прошёл Детский забег. В этом году формат мероприятия немного изменился: начинающих бегунов по-прежнему ждали две дистанции — 400 м и 800 м — в зависимости от возраста, однако в этот раз участникам предстояло преодолеть дистанцию самостоятельно, без помощи родителей.

Фото: Пресс-служба

Также в рамках юбилейного Московского полумарафона с 26 по 29 апреля на территории Южного спортивного центра в Лужниках проходила спортивная выставка, в которой приняли участие российские бренды-производители спортивной экипировки, питания, аксессуаров и гаджетов для бега и другие компании. Всего в этом году на ней было представлено около 50 компаний-партнёров.

Кстати, именно с юбилейного Московского полумарафона началась новая добрая глава нашей беговой истории. В этом году генеральным благотворительным фондом-партнёром всех стартов Бегового сообщества в этом году стал фонд «Арифметика добра», с которым участники могли начать знакомство уже на полумарафоне.

«Арифметика добра» — благотворительный фонд, который занимается системным решением проблемы сиротства в России и работает для того, чтобы каждый ребёнок воспитывался в заботливой семье и учреждения были не нужны. Фонд содействует семейному устройству подростков-сирот, социализации и адаптация воспитанников детских домов через образование и поддержку наставниками.

Помочь фонду в этом беговом сезоне можно разными способами. Самый простой — при регистрации на забеги Бегового сообщества каждый участник сделать пожертвование в пользу фонда. А те, кто хочет занять более активную позицию, могут присоединиться к программе фонда и стать бегунами во благо. Для этого нужно создать личную страницу на сайте фонда, заявить свою беговую цель и через личные соцсети предложить друзьям и знакомым внести пожертвования в адрес фонда.

Следующим стартом от команды Бегового сообщества станут легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе. В этом году они состоятся 26 мая на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники».

Ну, а днём ранее, 25 мая, состоится пятый, финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2023/24. В этом году — впервые на стадионе. В этот раз командам предстоит попробовать свои силы в дисциплинах 100, 400, 800 м, а также в эстафете 4×100 м. Победитель получит переходящий кубок, а также денежное вознаграждение, которое будет направлено на развитие студенческого спорта в вузе.