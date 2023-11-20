В Подмосковье выбрали 25-метровую новогоднюю ёлку, которую установят на Красной площади

Новый год уже на носу, а это значит, что пора постепенно готовиться к самому волшебному и долгожданному сезону. В Подмосковье уже выбрали ёлку, которая украсит Красную площадь в этом году. Сообщается, что речь идёт о вечнозелёной красавице из посёлка Фряново. Дереву 84 года, а его высота составляет целых 25 метров.

Главная ёлка страны во Фряново Фото: roslesinforg.ru

Шанс стать главным новогодним атрибутом страны получает далеко не каждая ель. Деревья проходят строгий отбор, и только лучшие попадают в список претендентов. В первую очередь важно, чтобы у ёлки был идеально гладкий и ровный ствол, а также конусовидная и при этом не слишком пушистая крона. При этом обязательно, чтобы дерево росло в месте, куда смогла бы подъехать тяжёлая техника.

Пока точной даты, когда ёлку установят на Красной площади, нет. Однако, как правило, зимнюю красавицу можно увидеть уже в 20-х числах декабря. В прошлом году главное украшение страны привезли в центр Москвы уже 14 декабря, а наряжали её около недели. В общей сложности для ели ежегодно используется порядка 1500 различных украшений.