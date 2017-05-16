Мосгорсуд принял к рассмотрению иск «Матч ТВ» к Sports.ru

По информации «Чемпионата», Мосгорсуд принял к рассмотрению дело по иску ООО «Национальный спортивный телеканал», представляющего телеканал «Матч ТВ», к ООО «Спортс.ру» (интернет-портал Sports.ru). Предварительная беседа судьи Ильнара Басырова со сторонами назначена на 29 мая.

Дело было принято к рассмотрению Мосгорсудом 3 мая. Подача полноценного иска от «Матч ТВ» к Sports.ru означает, что стороны не смогли в досудебном порядке договориться по сути исходных претензий «Матч ТВ», по которым 14 апреля Мосгорсуд издал определение о «предварительном обеспечении защиты исключительных прав».

На основании судебных определений Роскомнадзор может внести заявленный URL-адрес в блок-лист, после чего сайт (или страница на сайте) не будут доступны для законопослушных российских пользователей Интернета. Блокировка затем может быть снята, если ответчик урегулировал свои отношения с правообладателем.

В реестре Роскомнадзора Sports.ru в настоящее время отсутствует. Ранее глава ведомства Александр Жаров заявил, что причин для блокировки сайта на данный момент нет. Директор Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил, что «Матч ТВ» имеет претензии за показ хайлайтов ФНЛ.

По подсчетам «Чемпионата», за последние полтора года и по 15 мая 2017 года включительно по искам «Матч ТВ» в Мосгорсуде было заведено 26 полноценных дел «о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. Из них 23 уже завершены – в пользу ООО «НСТ» (три дела были оспорены в апелляции, но безрезультатно). Оставшиеся три дела, по которым ещё не вынесено решение, – по исковым заявлениям против Sports.ru, а также портала Life.ru.