Женская сборная России представила новую форму

Женская футбольная сборная России представила новую выездную и домашнюю форму от фирмы аdidas. Фото появилось на официальной странице национальной команды в «Твиттере».

Выездной комплект выполнен в голубом цвете. Эмблема также одной расцветки с экипировкой. Домашняя форма красного цвета с белыми полосами по бокам.

Сборная России готовится к чемпионату Европы, который с 16 июля по 6 августа пройдёт в Нидерландах. На групповом этапе турнира россиянки сыграют с Италией, Швецией и действующим обладателем титула Германией. Путёвки в 1/4 финала завоюют две лучшие команды из группы.

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