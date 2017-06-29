Женская сборная России отправится на ЧЕ-2017 в Нидерланды в составе 23 игроков

Тренерский штаб женской национальной команды России во главе с Еленой Фоминой обнародовал заявку команды на чемпионат Европы, который пройдёт с 16 июля по 6 августа в Нидерландах.
Впервые в истории в финальной стадии ЧЕ примут участие 16 сборных. На групповом этапе турнира россиянки сыграют с Италией, Швецией и действующим обладателем титула Германией. Путёвки в 1/4 финала завоюют две лучшие команды из группы.
Вечером 29 июня сборная отправится в Бельгию, где проведёт заключительный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Заявка сборной России на ЧЕ-2017 включает 23 футболистки и выглядит следующим образом.
Вратари: Алена Беляева («Чертаново» Москва), Татьяна Щербак («Кубаночка» Краснодар), Елизавета Щербакова («Россиянка» Московская область).
Защитники: Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Елена Медведь, Татьяна Шейкина (все – «Рязань-ВДВ» Рязань), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе – ЦСКА Москва), Екатерина Морозова («Чертаново» Москва), Наталья Солодкая («Кубаночка» Краснодар).
Полузащитники: Марина Кисконен, Маргарита Черномырдина (обе – «Чертаново» Москва), Елена Морозова («Кубаночка» Краснодар), Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева (обе – «Звезда-2005» Пермь), Надежда Смирнова, Екатерина Сочнева, Анна Чоловяга (все – ЦСКА Москва), Марина Федорова («Рязань-ВДВ» Рязань).
Нападающие: Насиба Гасанова («Кубаночка» Краснодар), Елена Данилова («Рязань-ВДВ» Рязань), Надежда Карпова («Чертаново» Москва).
Женский Чемпионат Европы — 2017. Группа B. Календарь матчей:
17 июля
20:00. Италия – Россия. Роттердам. Стадион «Спарта Стэдиум».
22:45. Германия – Швеция. Бреда. Стадион «Рат Верлег».
21 июля
20:00. Швеция – Россия. Девентер. Стадион «Де Аделаарсхорст».
22:45. Германия – Италия. Тилбург. Стадион «Виллем II».
25 июля
22:45. Швеция – Италия. Дутинхем. Стадион «Вейверберг».
22:45. Россия – Германия. Утрехт. Стадион «Галгенваард».