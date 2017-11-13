Adidas закроет в России на треть больше магазинов, чем планировал в начале года

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas Group в 2017 году закроет в общей сложности 200 магазинов. Об этом сообщили главный исполнительный директор группы Каспер Рорштед и её финансовый директор Харм Ольмайер на телеконференции с инвесторами по итогам III квартала.



Ольмайер ранее в этом году утверждал, что компания планировала закрыть 150 магазинов, но в итоге их число придётся увеличить до 200. 140 торговых точек уже прекратили работу, также компания «существенно сократила» количество сотрудников в России.



По словам Ольмайера, основная причина сокращения сети – необходимость сохранить положительный денежный поток. В январе-сентябре 2017 г. продажи Adidas Group, согласно её отчетности, росли на всех рынках, кроме России и СНГ: здесь они упали на 17%.



Если вырастет цена на нефть или санкции станут менее ощутимыми, то компания готова снова увеличить присутствие на этих рынках.

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