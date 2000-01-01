6 главных спортивных событий мая в Москве
Провожать весну можно активно даже в большом городе.
Экскурсия-забег в «Царицыно», 15 мая
В этом году в рамках «Ночи в музее» московский заповедник устроил необычную экскурсию — с бегущим гидом. Длина трассы составит 6 км. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Старт в 14:00.
Матч «Динамо — ЦСКА», 16 мая
В воскресенье фанаты футбола смогут посмотреть московское дерби: команды встретятся на домашнем стадионе «Динамо», ВТБ Арене. Начало матча в 14:00.
RUSSIAN WEEKEND DRAGS, 16 мая
Для любителей авто в эти выходные пройдёт драг-рейсинговый заезд на культовых и редких автомобилях. Начало мероприятия в 10:00. Необходимо приобрести билет.
Московский фестиваль ГТО, 22 мая
Желающие проверить свою силу и выносливость могут сделать это на весеннем московском фестивале «Готов к труду и обороне». Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Лужники». Подробности на сайте.
OPEN FC 4, 22 мая
Это первый совместный международный турнир OPEN FC и Федерации современного панкратиона по смешанным единоборствам. В главном бою встретятся боец из Армении Эдуард Вартанян и бразилец Мишель Силва.
Фестиваль спорта на ВДНХ, до 22 мая
С февраля в музейном комплексе проходят лекции и мастер-классы известных спортсменов. Их можно посетить по предварительной регистрации или посмотреть трансляцию на YouTube. Подробности на сайте.
6 главных спортивных событий мая в Москве
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