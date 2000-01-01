До кончиков ногтей: 7 дизайнов маникюра под кроссовки
Если для вас, как и для Эшли Веры, важно, чтобы всё в образе сочеталось.
Nike Air Force 1
Модный тренд от блогера –соответствие каждого ногтя цвету обуви: бордовый, синий, болотно-зелёный, бежевый и нежно-розовый. Дополнить всё можно эмблемой бренда.
Nike Air Jordan I
В одном из дизайнов Эшли тоже использовала те же цвета, что были на кроссовках, а ещё добавила тонкие линии и небо с облаками. Не обошлось и без узнаваемого лого.
Nike Air Jordan I
Один из самых сложных и интересных дизайнов: комбинация мазков синего, красного и чёрного цветов с тонкими контурами эмблемы создают необычный и оригинальный эффект.
Nike Air Jordan 4 Retro
Хотя в дизайне много красного цвет, а в самих кроссовках белого, это не делает маникюр менее сочетаемым с обувью: сетка, тона, логотип — есть все связующие.
Nike X Undercover Overbreak 'Sail'
Нюдовый розовый, яркий цветок и чёрные детали — так можно описать как пару кроссовок, так и маникюр девушки.
Nike Air Jordan I
По-видимому, предпочтение блогер отдаёт всё-таки ярким цветам: кислотно-зелёному и жёлтому. Таких дизайнов у неё несколько, этот лишь один из них. Молния, прямые и косые линии и, конечно, лого.
Nike X Ambush Air Max 180
«Космическая фуксия» — так Эшли назвала этот дизайн. Она решила сделать мизинец самым ярким, а затем, постепенно уменьшая насыщенность, прийти к белому цвету на указательном пальце.
До кончиков ногтей: 7 дизайнов маникюра под кроссовки
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