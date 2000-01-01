Чем заняться в начале лета?
Главные спортивные события июня.
Критериум Grand Fondo, 5 июня
Шоссейно-кольцевая гонка в группах, которая пройдёт на гоночном треке Moscow Raceway в Волоколамске.
Гонка Героев «Урбан» в Митино, 5 июня
Гонка с препятствиями в Москве. Организаторы специально проектировали и строили уникальные сетки, заборы, рампы и шины, которые бросят тебе вызов!
Красочный забег на 5 км в Москве, 6 июня
Лучший повод, чтобы раскрасить серые будни. Самые яркие 5 км в России. Вас ждут: четыре зоны с разноцветными красками во время забега и салют на финише.
Red Bull BC One Camp, 11-13 июня
Если ты фанат урбан культуры, а тело не может сохранять спокойствие, когда играет музыка – ты точно должен заглянуть на этот хип-хоп фестиваль!
Матч Россия – Бельгия. Евро-2021, 12 июня
Тот случай, когда все и не только фанаты футбола смогут смело скандировать: «Оле! Оле!» Санкт-Петербург. Финальный раунд группы B.
Фестиваль «Дикая Мята», 18-20 июня
Молния! Впервые в современной музыкальной истории — в составе участников фестиваля – группа «КИНО».
Уличный фестиваль спорта The Dream Fest, 19-20 июня
Фестиваль спорта для всей семьи объединит более 6 000 человек: спортсменов разных дисциплин, а также атлетов всех возрастных и профессиональных категорий.
Ночной забег на 10 км в Москве, 19 июня
Легендарный забег по Москве после захода Солнца. Старт и финиш в Лужниках, а вашими партнерами по бегу станут огни ночного города и летняя ночь.
Фестиваль «Жара», 23-27 июня
Ежегодный фестиваль музыки «Жара», который пройдет в Лужниках, отметит свой первый юбилей.
Автомобильный фестиваль «Все по классике», 26 июня
Фестиваль отечественных авто и дрифта обещает своим гостям заряд драйва и позитива. Участники поборются за награды в нескольких номинациях, а у зрителей будет возможность разыграть призы.
Чем заняться в начале лета?
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