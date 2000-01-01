Как приготовить ПП-фунчозу? 6 простых шагов
Стеклянная лапша поможет разнообразить обед или ужин.
Фунчозу поместить в глубокую тарелку. Разламывать её не нужно — пусть лапша останется длинной.
Залить лапшу кипятком и оставить примерно на 5-7 минут.
Добавить соевый соус и тщательно перемешать, чтобы фунчоза хорошо пропиталась.
Кабачок, цукини, баклажан и болгарский перец (любого цвета) нарезать соломкой. Лук — перьями, а морковку натереть на крупной тёрке (желательно, специальной — для корейской моркови).
На капле оливкового масла потушить все овощи примерно 7-10 минут на сильном огне.
Добавить в сковородку фунчозу, посыпать кунжутом и перемешать. По желанию можно добавить зубчик чеснока и петрушку.
Готово. Приятного аппетита!
Как приготовить ПП-фунчозу? 6 простых шагов
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