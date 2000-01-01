5 гаджетов для походов
Без чего точно не стоит выходить из дома
Палки для трекинга
Вам определённо стоит обзавестись палками для трекинга. Пешие прогулки сразу заиграют новыми красками.
Рация
«Первый, первый, это беркут, как слышно». Помните, у раций зарядка тоже может закончиться.
Солнечная панель
Один из самых не стандартных гаджетов в нашем списке. Главное, что надо знать — вы сможете зарядить всё, что будет необходимо.
Огниво
Всё для того, чтоб не брать с собой огромную лупу и не пыхтеть с ниткой и корой.
Налобный фонарь
Представьте: утро, Эльбрус и вы ждёте восход солнца. Лучше это делать с кружкой чая и печенькой в руках. Для обычного фонаря уже не будет места на этой вечеринке.
5 гаджетов для походов
Читайте также