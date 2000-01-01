Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
5 гаджетов для походов
5 гаджетов для походов
Без чего точно не стоит выходить из дома
AMP-версия
Палки для трекинга
Палки для трекинга
Вам определённо стоит обзавестись палками для трекинга. Пешие прогулки сразу заиграют новыми красками.
Рация
Рация
«Первый, первый, это беркут, как слышно». Помните, у раций зарядка тоже может закончиться.
Солнечная панель
Солнечная панель
Один из самых не стандартных гаджетов в нашем списке. Главное, что надо знать — вы сможете зарядить всё, что будет необходимо.
Огниво
Огниво
Всё для того, чтоб не брать с собой огромную лупу и не пыхтеть с ниткой и корой.
Налобный фонарь
Налобный фонарь
Представьте: утро, Эльбрус и вы ждёте восход солнца. Лучше это делать с кружкой чая и печенькой в руках. Для обычного фонаря уже не будет места на этой вечеринке.
5 гаджетов для походов
Читайте также
Как питаться в офисе и на удалёнке?
Как собрать аптечку в дорогу?
Что будет, если есть финики каждый день?
5 фитнес-привычек из фильмов и сериалов
Instagram-аккаунты, на которые нужно подписаться
Бесплатные приложения для путешествий
© championat.com 2000–2021