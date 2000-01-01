Собираемся в зал
Список вещей, которые обязательно должны быть в вашей спортивной сумке.
Абонемент
Да-да, эту карточку легко забыть дома. Поэтому лучше всегда храните её в сумке.
Спортивная одежда
Леггинсы или шорты, кроп-топ с длинным рукавом или футболка — не важно! Главное, чтобы вы выглядели стильно и нравились себе.
Полотенце
На тренировке вы будете много двигаться и потеть, а это значит, что вам придётся взять с собой маленькое полотенце.
Бутылка воды
Без воды в спортивном зале будет очень тяжело. Берите с собой от 500 мл до 1 л воды. А если у вас есть красивая спортивная бутылка, она станет стильным аксессуаром к вашему образу!
Мелочи для душа
После тренировки вы обязательно захотите принять душ, а может быть ещё и сходить в сауну. Гель, шампунь, масло или молочко для тела, полотенце и сланцы, что мы ещё забыли?
Собираемся в зал
Читайте также