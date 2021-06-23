Какие джинсы носить этим летом?

Многие даже не задумываются, насколько уникальная вещь находится у каждого из нас в гардеробе. История джинсов уходит в далёкий 1853 год, когда Ливай Страусс прибыл в Калифорнию, чтобы продавать плотную коричневую ткань. Однако торговля не шла, и создатель основного предмета нашего гардероба решил сшить из неё комбинезон с двойной строчкой, чтобы продавать добытчикам золота и другим рабочим.

Первые джинсы были настолько практичны и удобны, что через время Ливай смог открыть первый магазин, названный по первым буквам его имени, — Levi’s. Его джинсы прошли сквозь столетия, не потеряв своей актуальности. И сейчас дизайнеры могут создавать из денима вещи абсолютно разных фактур, цветов и форм. В этой статье мы расскажем о том, какие джинсы актуальны в этом сезоне, с чем их носить и как быть в тренде, используя самую базовую вещь в гардеробе.

Яркие джинсы

Летом всегда хочется добавить цвета в свой гардероб. Яркие джинсы помогут создать креативный и необычный образ. Розовый цвет дополнит любые невзрачные сочетания ноткой романтики и гламура, но важно подобрать одежду и аксессуары схожих оттенков или создать монохромный аутфит, иначе джинсы рискуют стать ярким пятном, а не дополняющим элементом образа.

Зелёный цвет нужно использовать при составлении рискованного и дерзкого аутфита. Носите их с укороченными топами и пиджаками в белом и чёрном цвете, не бойтесь добавлять аксессуары и выбирайте кеды или туфли на каблуке.

Wide leg и клёш джинсы

Эти джинсы — главный тренд сезона. Сейчас в магазинах много интересных моделей, причём дизайнеры дополняют их оригинальными элементами: булавками, пуговицами, обилием швов. Очень круто выглядят джинсы с необработанным низом.

Иногда такие модели создают с ассиметричной кромкой, когда спереди штанина короче, чем сзади. Сочетать их можно с топом-бюстье, футболками и укороченными рубашками. Нужно помнить, что такие джинсы зрительно удлиняют ноги, поэтому дизайнеры рекомендуют выбирать обувь, исходя из вашего роста.

Белые джинсы с необычными деталями

Белые джинсы — универсальная вещь практически для любого гардероба и сезона. Они очень выгодно смотрятся в летних выходах, отлично дополняя другие вещи образа. Рваные джинсы рекомендуют носить с топами или блузами с объёмными плечами. Джинсы с вырезами у талии можно сочетать с рубашками с V-образным декольте и топами в рубчик.

Для создания характерного аутфита выбирайте джинсы с принтом или со вставками из другого по цвету денима. Добавляйте аксессуары с анималистичным принтом и металлические цепи.

Широкие джинсы с низкой посадкой

Один из трендов, который пришёл к нам из нулевых, — джинсы с заниженной талией. Источником вдохновения для многих дизайнеров послужили Бритни Спирс и Дженнифер Лопес. Они носили такие джинсы с яркими короткими топами, с завязками на шее и вокруг талии.

Также такие джинсы будут выгодно смотреться с мужской рубашкой, завязанной снизу, очками с цветными линзами и поясом в пайетках. Если подбирать сумку, то нужно также ориентироваться на нулевые. Тогда носили сумку-багет, которая сейчас постепенно возвращается в тренды. Берите её, надевайте на себя много аксессуаров и делайте макияж с розовыми тенями, и тогда вы точно не останетесь без внимания.

Двухцветные джинсы

В последнее время на полках в магазинах появилось много двухцветных моделей джинсов. Сшитые словно из двух разных пар, они смотрятся свежо и позволяют расширить выбор одежды для комбинации. В таких моделях нет никаких ограничений: они могут быть разных оттенков, фактур, принтов и плотностей.

Две ткани могут сшиваться как вдоль, так и поперёк, что выглядит интересно и привлекает внимание. Сочетать такую вещь можно с укороченными футболками, кардиганами или топами в паре с оверсайз-жакетом, который спасёт вас от летней прохлады.

Тканевая обработка и пэчворк

Джинсовый пэчворк вернулся в тренды этой весной и до сих пор актуален. Лоскутки ткани выбираются либо из одной цветовой гаммы, как, например, на фото — от коричневого к белому, либо по насыщенности оттенков денима.

Стилисты рекомендуют выбирать базовую футболку или топ подходящего оттенка, чтобы уравновесить яркий низ. Также в тренды вернулись узоры и неравномерная джинсовая варка. Такие модели лучше сочетать с трикотажными вещами или обтягивающими футболками.

Джинсы бананы

Широкие джинсы, которые резко сужаются книзу, называют бананами. Они пришли к нам из 80-х и уже успели появиться в гардеробе у каждой девушки. Они подходят любому типу фигуры и отлично комбинируются с оверсайз-рубашками и топами, с пиджаками и корсетами из денима, с кедами и босоножками.

Дизайнеры рекомендуют не использовать аксессуары в образах с этими джинсами, лучше обратите внимание на внешний вид пары. Выбирайте модели со складками на талии, передними швами, отворотами и потёртостями. Их будет вполне достаточно для создания выразительного аутфита.

Немного о мужских моделях

В мужских коллекциях популярны классические светло-голубые джинсы прямого кроя, а также модели с зелёным отливом, как у Etro. Обыграть такие джинсы можно свободной рубашкой с ярким тропическим принтом, который вернулся в тренды с прошлого года, а также с футболками пастельных оттенков.

Для создания стильного образа подверните джинсы и подберите спортивную обувь под цвет верхней части образа. Не бойтесь сочетать два ярких оттенка между собой, летом это будет как нельзя кстати.