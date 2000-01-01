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Что купить для автомобильного путешествия?
Что купить для автомобильного путешествия?
С этими аксессуарами ваша поездка станет проще и приятнее.
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Подушка для сна
Подушка для сна
В долгой дороге в любом случае захочется поспать, поэтому подушка придётся очень кстати.
Органайзер для спинки сиденья
Органайзер для спинки сиденья
Раздражает хаос на заднем сиденье? Органайзер станет любимой вещью у людей, которые привыкли к порядку.
Шторки на окна
Шторки на окна
Спрячут вас от солнца и насекомых, которые точно будут возле водоёмов.
Фиксаторы в багажник
Фиксаторы в багажник
Для тех, кто беспокоится о сохранности своих вещей и ненавидит стук летающих предметов в багажнике.
Термос
Термос
Работающий от прикуривателя термос приготовит вам горячий чай или кофе.
Держатель для смартфона
Держатель для смартфона
Большинство уже обзавелись им, но вдруг у вас его всё ещё нет?
Что купить для автомобильного путешествия?
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