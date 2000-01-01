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Самые инстаграмные кофейни Москвы
Самые инстаграмные кофейни Москвы
Каждый уважающий себя блогер просто обязан сделать фото в этих интерьерах. Обязательно со стаканчиком бодрящего.
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Margarita Bistro x GUCCI Shop&Bar
Margarita Bistro x GUCCI Shop&Bar
Самый модный кофе to go этого лета. Большую кофейную карту дополняет оригинальное меню и стильный интерьер с мраморными столами и лепниной на стенах.
ABC Roasters Coffee
ABC Roasters Coffee
Минималистичный рай на Покровке будто сошёл с картинок Pinterest. Кофе здесь обжаривают на месте. Больше нигде в Москве так не делают.
OMG Coffee
OMG Coffee
Кофейня с самым кукольным меню и необычной подачей. Вы не сможете не снять строис, даже если очень постараетесь. 
Bloom-n-Brew
Bloom-n-Brew
Еще одно царство света и авторского кофе. Здесь всегда очень спокойно и тихо, а персонал рад поддержать любую фотосессию.
Friends Forever Company
Friends Forever Company
В этой кофейне-кондитерской затруднительно найти свободный столик даже утром в понедельник. Не знаем даже, что здесь фотографируют больше — интерьер или невероятные десерты.
Самые инстаграмные кофейни Москвы
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