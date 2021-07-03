Как у Ким: олимпийская сборная США будет носить белье бренда Skims

Недавно стало известно, что детище Ким Кардашьян, бренд Skims, заключил контракт с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США. В рамках данного сотрудничества марка представила капсульную коллекцию, в которую войдут нижнее бельё, пижамные комплекты и одежда для отдыха спортсменок. Но купить вещи сможет любой желающий, с 12 июля на сайте бренда намечен старт продаж. В этой статье мы расскажем, как случилась эта коллаборация и почему это было детской мечтой Ким.

Реакция Ким Кардашьян

О том, что Skims станет официальным поставщиком нижнего белья для сборной США, фотомодель объявила в своих социальных сетях. В посте Кардашьян опубликовала фотографии спортсменов в том самом нижнем белье: паралимпийской легкоатлетки Скаут Бассет, чемпионки мира по лёгкой атлетике Далайлы Мухаммад, футболистки Алекс Морган и пловчихи Хейли Андерсон. Важно отметить, что спортсмены участвовали в создании линейки.

В подписи к фотографиям Ким рассказала, почему это сотрудничество так важно для неё: «С 10 лет я слышала все подробности об Олимпийских играх от своего отчима. Наблюдая, как соревнуются спортсмены, я начинала понимать, какая честь — быть частью Олимпийских игр. Я ездила с отчимом и семьёй по разным городам на олимпийские отборы, Олимпийские игры и соревнования по лёгкой атлетике и везде покупала олимпийскую футболку в качестве сувенира.

Когда мне позвонили и пригласили Skims стать частью сборной США, каждый момент, который я провела, восхищаясь силой и энергией олимпийцев со стороны, замкнулся в круг. Для меня большая честь сообщить, что Skims разрабатывает официальное нижнее бельё, пижамы и одежду для отдыха для спортсменов Токио-2020».

О коллекции

Впервые для сборной США производят что-то кроме официальной экипировки и костюмов для церемоний. Последнюю, уже традиционно, для сборной готовит Ральф Лоурен. Бельё и одежда для отдыха спортсменов выполнена в минималистском стиле: из принтов на ней только надпись Team USA, маленький американский флаг и олимпийские кольца. Все модели выполнены из натуральных тканей пастельных оттенков (белый, бежевый, серый и лазурный). Ким совместно с командой дизайнеров продумали всё до мелочей, чтобы спортсменкам было комфортно передвигаться в одежде Skims. Так, вместо лифов с косточками марка решила производить топы с широкой резинкой, чтобы они плотно прилегали к телу.