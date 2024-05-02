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Учёные назвали занятия, которые могут снизить риск депрессии на 23%

Учёные назвали занятия, которые могут снизить риск депрессии на 23%
Эти занятия могут снизить риск депрессии
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Учёные обнаружили, что упражнения низкой и средней интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги на 26%, а также психоза или шизофрении на 27%. Исследование опубликовано в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews.

К таким упражнениям авторы отнесли садоводство, гольф и прогулки. Учёные пришли к такому выводу, изучив связь между физическими упражнениями и тревогой более чем у 65 тыс. человек.

Интересно, что высокоинтенсивные упражнения не снижали риск депрессии.

Умеренные физические упражнения могут улучшить психическое здоровье посредством биохимических реакций, тогда как высокоинтенсивные упражнения могут ухудшить реакции, связанные со стрессом, у некоторых людей.
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