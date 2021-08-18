Надя Сысоева: была готова ходить в школу в трёх колготках, чтобы ноги казались толще

Общество может быть беспощадным ко всем: к тем, у кого шикарная фигура, и к тем, кто «недотягивает» до идеальных стандартов, к тем, кто занимается нетипичным для себя делом, и к тем, кто делает своё слишком хорошо.

Мы запускаем проект в письмах про сильных духом женщин, которые, ежедневно сталкиваясь с критикой со стороны, идут ей наперекор. Они не боятся своих недостатков и умело превращают их в достоинства. Они выбирают оставаться собой. Хотя так было не всегда.

Надя Сысоева Актриса и участница шоу Comedy Woman Рассказывает, чем может помочь юмор и как превратить свои недостатки в достоинства.

Привет! Если тебе говорят, что ты неидеальна, поверь, ты не одинока. Придираются абсолютно ко всем, будь ты худышкой или полненькой, гоняешь ли ты на мотоцикле или лежишь на диване.



И чтобы ты смогла в этом убедиться, хочу рассказать тебе свою историю.



Моё детство прошло в Красноярске, и я была тем ребёнком, который посещал абсолютно все секции, которые только возможно представить. С малых лет я активно занималась спортом: подводным плаванием и скалолазанием. Так что я смело могу назвать себя идеальной актрисой для боевиков: всё умею, ничего не боюсь.



Рано или поздно ребёнок делает выбор в пользу того, что ему действительно интересно. Я его сделала. В пользу искусства. В 6 или 7 лет меня отдали в музыкалку и на балет. К прекрасному меня тянуло больше, хоть в скалолазании я и добивалась огромных успехов.

В институте ко мне пришло решение, которое в корне перевернуло мою жизнь — я поняла, что хочу играть в КВН. Первое время всё было на энтузиазме, никто не обещал нам Первый канал.



У меня была очень хорошая команда ребят. Нет, не ребят, а девчат. Я изначально работала в женском коллективе. Думаю, что это мне очень помогло и подготовило к будущему. А позже я попала в Comedy Woman.



Но в моём письме речь совсем не про это. Все мы сталкиваемся с критикой, иногда даже с очень жестокой.

Даже если ты находишься в прекрасной форме и ведёшь себя образцово-показательно, всегда найдётся за что зацепиться. Так было и со мной.

«Худая». Это слово звучало в мой адрес настолько часто, что я даже не могу сказать, когда именно это началось: в детском саду ли, в школе или в университете… не знаю.



Мой внешний вид никак не связан с нездоровьем. Для человека, который занимался спортом с трёх лет, вполне логично, что он сухой и стройный. У всех разная генетика, и это нормально.

Но о наследственности в подростковом возрасте как-то особо не думалось. Я выросла в достаточно жёстком районе Красноярска, поэтому прилетало мне очень часто. Особенно знакомые многим худеньким девочкам фразы про «ноги-палки». Это прививало много комплексов.

В конце концов, когда переживать по этому поводу уже надоело, я нашла способ справляться с критикой — юмор. Да-да, просто начала смеяться над собой. Не будешь же ходить в школу в трёх колготках, чтобы ноги казались толще. Это же неудобно! Хотя был момент, когда я подумывала, что этот вариант для меня — единственно верный.

Я выросла в семье врачей, где чёрный юмор был обычным делом. Поэтому мне было достаточно легко начать шутить. Плюс, конечно, значительную роль сыграла поддержка родных. В моей семье все худые и спортивные, поэтому «откормить» меня никто никогда не пытался.



Мама учила меня любить себя с малых лет. Мы с ней всегда ходили в салоны красоты, делали маски и массажи. И словами всегда поддерживала, говорила: «Не обращай внимания, они просто завидуют». Возможно, и правда завидовали.



Должна сказать, что сменить взгляд на внешность мне помог мой первый парень. В особенности его слова о том, что моя фигура — это особенность, что это красиво и здорово. Он никогда не пытался затолкать в меня десяток бургеров и не говорил, что мне срочно нужно поправиться. Знаешь, это как-то окрыляло, придавало сил.



А ещё я много читала. Книги тоже сделали своё дело и показывали жизнь с разных сторон. И как-то всё это в совокупности научило меня смотреть на комментарии про вес и «слишком худые ноги» сквозь пальцы.

Но, несмотря на это, даже сейчас появляются моменты, которые обижают. Не раздражают до зуда в костях, а просто чисто по-человечески обижают.



Например, мне когда-то пришёл запрос на рекламу хайлайтера для тела. Я выложила ролик, на котором красиво мажусь этим средством на крыше отеля, сидя у бассейна. И каким бы идеальным для меня ни было это видео, под ним написали уже 300 комментариев в стиле «ой, ужас, что за модель они выбрали?», «какая худая», «кожа да кости». Мне так стало неприятно, что, вместо того чтобы оценить красивый ролик и мои старания, люди опять обратили внимание на худобу.



Я наскриншотила эти комментарии и выложила в сеть — запустила флешмоб в поддержку таких же, как я. Ведь должен же быть кто-то, кто сталкивался с чем-то подобным. Не могу сказать, что это был эмоциональный пик для меня.

Мне просто хотелось показать, что именно мне приходится выгребать каждый раз, когда выкладываю саму себя такой, какая я есть.

Откликнулось очень много девочек: сотни, тысячи, десятки тысяч. Девочек, которые тоже столкнулись с такой же проблемой, которых травят не за полноту, а за худобу. Просто на стройных общество не так сильно реагирует, все привыкли к тому, что критикуют девушек в теле. Но это не значит, что худышки остаются без «внимания».

Хочется спросить, а какой я должна быть, если спорт из моей жизни до сих пор никуда не делся? Я как была активной в три года, такой же и остаюсь и сейчас. Хожу на йогу и пилатес, даже когда путешествую. В Москве хожу на горячие растяжки и в целом стараюсь много двигаться. Много гуляю и играю со своим псом Расти, катаюсь на всех досках, которые только можно представить, — сёрф, скейт, вейкборд. Кстати, скейты я даже собираю и у меня есть грандиозный план: когда дострою свою квартиру — сделаю себе стену из досок. Привожу их из каждой страны, сейчас уже больше 12. Они все такие классные: из Майами — розовая, из Израиля — чёрная, есть леопардовая.

Я за бодипозитив, но только за здоровый. Сейчас идёт много дискуссий вокруг этого движения. Но, честно говоря, мне кажется, что если бы все друг друга не гнобили, а хвалили, то вообще не было бы никаких проблем. Просто каждый любит себя, любит окружающих, принимает себя таким, какой он есть.

Моё долгое письмо уже близится к завершению. Но перед тем, как ты закончишь читать, хочу дать тебе совет: если ты из тех, кто столкнулся с критикой фигуры, полненькая ты или худенькая, переводи это всё в юмор и старайся чаще говорить с близкими об этом, не держи всё в себе. А даже если родные тоже критикуют тебя, найди тех, кто поддержит. Меняй круг общения, если в компании тебя не хвалят, а наоборот, гнобят. Значит, это просто не твои люди.

Люди начинают буллить других, потому что их недолюбили: может быть, родители или половинки. Потому что, если человек в любви, у него нет мыслей делать кому-то плохо. Он, наоборот, хочет делать для всех что-то хорошее.



Помни, что ты лучшая и ты не одна!



Надя Сысоева.

Беседовала: Маргарита Иванникова. Автор фото: Павел Краб.