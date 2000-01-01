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5 стильных молодых теннисистов современности
5 стильных молодых теннисистов современности
Теннис настолько красив, что здесь не хватило места Надалю и Федереру.
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Новак Джокович
Новак Джокович
Сербский теннисист является не только действующей первой ракеткой мира, но и крашем тысяч девушек.
Карен Хачанов
Карен Хачанов
Российский теннисист, который остаётся стильным и за пределами корта, тщательно выбирая аутфиты даже для обычной прогулки.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Первый греческий теннисист, попавший в ТОП-10 мирового рейтинга, попадает в наш чат благодаря стильным образам и милой причёске.
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
Профессиональный теннисист из Италии не случайно попал в этот список — он очень любит трендовые вещи и всегда стильно выглядит.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Российский теннисист – большой поклонник стиля casual и охотно демонстрирует его в своих социальных сетях.
5 стильных молодых теннисистов современности
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