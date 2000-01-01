Как приготовить чиа-пудинг?
Отличный вариант низкокалорийного летнего десерта.
Вам понадобятся:
семена чиа — 200 г;
кокосовое молоко — 400 мл;
кокосовый сахар — 2 ст. л.;
спелое манго — 2 шт.
кокосовое молоко — 400 мл;
кокосовый сахар — 2 ст. л.;
спелое манго — 2 шт.
Сначала смешиваем сухие ингредиенты: семена чиа и кокосовый сахар.
Затем заливаем кокосовым молоком, тщательно перемешиваем и оставляем набухать 20-30 минут.
Очищаем два манго. Одно взбиваем блендером до состояния пюре, а второе нарезаем кубиками.
Собираем десерт. Сначала в порционные стаканчики добавляем немного чиа с молоком.
Сверху выкладываем пюре. Перемешивать не нужно.
Украшаем всё кубиками манго и по желанию — кокосовой стружкой. Готово!
Как приготовить чиа-пудинг?
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